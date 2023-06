Gf Vip, si annunciano due opinionisti pazzeschi: preparatevi al peggio Con Orietta Berti e Sonia Bruganelli ai saluti, per il reality di Signorini si torna a parlare di Cristiano Malgioglio e Amanda Lear (ma Filiberto è in pole)

La prossima edizione del Gf Vip vuole essere quella del "rilancio" dopo le delusioni dell’ultima stagione. Non mancheranno dunque le novità – a partire dalla versione "mista" con vip e nip nella casa più spiata d’Italia – ma per il reality di Alfonso Signorini non mancano le incognite

La prima, ovviamente, riguarda gli opinionisti: con Sonia Bruganelli ai saluti e Orietta Berti sempre più lontana dalla conferma, in casa Mediaset si inizia a pensare ai possibili sostituti. Emanuele Filiberto sarebbe in pole, ma il toto-nomi è tutt’altro che vicino alla soluzione. Stando a quanto riportato dal sito Dagospia, infatti, sarebbero tornati di moda i nomi di Cristiano Malgioglio e Amanda Lear. Analizziamo la situazione.

Cristiano Malgioglio e Amanda Lear al Gf Vip?

Sonia Bruganelli sembra pronta a salutare il Grande Fratello Vip: l’ormai ex compagna di Paolo Bonolis aveva già parlato di voler dare "spazio ai giovani" e potrebbe dire addio al reality di Canale 5 dopo due edizioni consecutive nel ruolo di opinionista. Non è da escludere però un ripensamento: già l’anno scorso a giugno Sonia Bruganelli sembrava destinata a lasciare, ma si presentò regolarmente a settembre per la settima edizione del reality di Signorini accanto a Orietta Berti.

Anche Orietta Berti potrebbe non essere confermata al Gf Vip. La situazione attorno alla cantante è ancora un’incognita, dal momento che si parlava di un contratto di due anni, eppure il ritorno non è certo. Ecco perché si è fatto sempre fatto più insistente il nome di Emanuele Filiberto come prossimo opinionista.

Poi la nuova indiscrezione. A lanciarla è il sito Dagospia, che sgancia una "bomba" riguardo i possibili nuovi opinionisti del Grande Fratello Vip. Stando alle voci, sarebbero tornati di moda i nomi di Cristiano Malgioglio e Amanda Lear. Per la coppia si tratterebbe di una sorta di clamorosa reunion (Malgioglio ha scritto varie canzoni per la cantante), ma soprattutto una ventata di aria fresca non indifferente per lo show di Signorini. I loro nomi "tornano" a circolare, perché già l’anno scorso spuntarono fuori come papabili candidati per il Gf Vip 7.

Il rischio è che si tratti più di un auspicio che di un retroscena: se per Amanda Lear si tratta di uno scenario possibile, Cristiano Malgioglio – ormai uno dei personaggi indubbiamente più richiesti del mondo della tv e dello spettacolo – è già stato riconfermato nella giuria di Tale e quale show e difficilmente dirà addio a Carlo Conti e Rai 1, e non è escluso anche il suo ritorno ad Amici.

