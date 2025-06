"Daniel Nilsson arrestato", Avanti un Altro sotto choc: grave accusa per il 'Bonus' di Paolo Bonolis Il modello svedese, noto per il ruolo di Bonus nel programma di Paolo Bonolis, è stato fermato a Cervinia dopo un presunto episodio di violenza domestica

Volto noto della televisione italiana per il suo ruolo nel "minimondo" di Avanti un Altro, Daniel Nilsson è finito al centro di una vicenda giudiziaria dai contorni molto gravi. Il modello e showman svedese, 45 anni, è stato arrestato a Breuil-Cervinia in seguito a un presunto episodio di violenza ai danni della sua compagna. Secondo quanto il Corriere della Sera e La Prima Linea, sarebbe scattato un codice rosso che ha portato al fermo immediato da parte dei carabinieri. Un duro colpo per la sua immagine pubblica e per il futuro professionale del "Bonus", che negli ultimi anni era diventato uno dei personaggi più apprezzati nel programma di Paolo Bonolis.

Daniel Nilsson arrestato a Cervinia: il "Bonus" di Avanti un Altro accusato di maltrattamenti

Secondo la ricostruzione dei fatti, Nilsson si trovava in vacanza a Cervinia con la fidanzata, figlia dell’ambasciatore italiano a San Marino, Fabrizio Colaceci. Sabato 28 giugno, la coppia avrebbe avuto un alterco all’interno di una struttura turistica della zona. Alcuni presenti, allarmati dai toni accesi della discussione, hanno allertato i carabinieri.

Le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente e hanno posto fine al litigio, provvedendo poi a raccogliere la testimonianza della ragazza. Il suo racconto, secondo le indiscrezioni emerse, non si sarebbe limitato all’episodio appena avvenuto. Sarebbe stata lei – scrive il Corriere – a raccontare che la violenza non sarebbe stato un caso isolato. Un quadro che ha portato all’immediato arresto dell’uomo.

L’udienza di convalida dell’arresto – riporta il sito La prima linea.it – è prevista per lunedì 30 giugno presso il Palazzo di Giustizia di Aosta, dove il giudice per le indagini preliminari valuterà la posizione del 45enne svedese.

Il futuro televisivo e le parole sul matrimonio

Mentre la giustizia fa il suo corso e stabilirà le evenuali colpe di Nilsson, il suo futuro televisivo al momento appare incerto. È difficile immaginare un suo ritorno nel cast fisso di Avanti un Altro, anche se Mediaset ha ancora in archivio alcune puntate inedite registrate in precedenza. La possibilità che il "Bonus" possa continuare a far parte della trasmissione sembra remota, almeno fin quanto non sarà fatta luce sulla vicenda.

In passato, Nilsson aveva raccontato alcuni aspetti della sua vita privata durante un’intervista rilasciata al canale YouTube di Sonia Bruganelli. In quell’occasione aveva parlato del desiderio di costruire una famiglia: "Se sono fidanzato? Sì, in futuro voglio anche sposarmi, ma non adesso, tra qualche anno". E aveva mostrato tutto il suo entusiasmo per l’Italia: "Se preferisco il cibo italiano o quello svedese? Al 100% quello italiano, non c’è paragone. Quando imparerò la vostra lingua? Adesso parlo bene svedese e inglese, con l’italiano cerco di farmi capire e spero di migliorare".

Chi è Daniel Nilsson: età, carriera e vita privata

Daniel Nilsson è nato a Malmo, in Svezia, nel 1979, e ha iniziato la sua carriera come modello internazionale, lavorando tra Milano, Londra e New York. Prima di approdare nel mondo dello spettacolo, ha avuto anche un passato sportivo: ha infatti giocato a hockey su ghiaccio a livello agonistico, disciplina molto diffusa nel suo Paese d’origine, ma la sua carriera professionistica è finita ad appena 20 anni a causa di un grave infortunio. Nilsson si quindi laureato in Economia e subito dopo la fine degli studi si è trasferito in Australia, dove ha iniziato una carriera come surfista e modello.

La sua popolarità in Italia è esplosa nel 2012, quando è entrato a far parte del cast di Avanti un Altro nel ruolo del "Bonus", il personaggio muto e affascinante che premia i concorrenti con un punteggio extra. Lo scorso anno era finito al centro dell’attenzione per un episodio capitato durante una puntata con Bonolis, che lo schiaffeggiò – tra il serio e il faceto – dopo che Daniel aveva riso di una risposta sbagliata data da un concorrente: "Coso… allora, ‘a bello, questo è un amico mio! Ridi di tu sorella, ridi di tu fratello, al posto tuo. Capito? Al posto tuo!", le parole del conduttore. Nel 2016 ha partecipato come concorrente a ‘Ballando con le stelle‘ in coppia con Valeria Belozerova.

