'Noi e', Venier imbarazza Paolantoni e la caduta rovinosa di Stefania Sandrelli: "Temevo di aver perso i denti" Nella puntata del 20 novembre tanti ospiti raccontano le proprie esperienze con i bambini, ma alcuni rendono lo show più leggero: cosa è successo

Condotto da Mara Venier su Rai Uno, l’evento televisivo Noi e…, volto a raccogliere fondi per l’Unicef, il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia, ha visto l’arrivo di numerosi ospiti negli studi Fabrizio Frizzi: da Francesco Gabbani a Lino Banfi, da Stefania Sandrelli ad Alessandra Mastronardi, da Francesco Paolantoni e la ballerina Anastasia Kuzmina (che si è infortunata a Ballando con le Stelle) a Cocciante e Sal Da Vinci. Tra canzoni e racconti di esperienze vissute con i bambini, non mancano siparietti leggeri (grazie a Paolantoni) e la Sandrelli con un labbro bello gonfio a causa di una caduta, di cui l’attrice spiega la dinamica. Vediamo insieme cosa è successo nella puntata del 20 novembre 2024 di Noi e….

‘Noi e…’, puntata 20 novembre 2024: cosa è successo

Nel programma condotto da Mara Venier assistiamo all’intervista dedicata a Francesco Paolantoni e la ‘sua’ ballerina Anastasia Kuzmina, presente in studio con le stampelle dopo l’incidente alla caviglia durante le prove di Ballando con le Stelle. "Ma come l’hai ridotta?", grida la conduttrice con tono scherzoso. "Ci ho provato… perché non ce la facevo più, ero molto stanco", ribatte lui, stando al gioco, prima di essere interrotto dalla ballerina: "Quindi voleva farmi fuori, due volte tra l’altro!" A questo punto, dopo gli abbracci e baci di rito, la Venier propone al comico di fare una serenata ad Anastasia, ma finge di essersi dimenticato le parole e poi ricorda dell’incidente che ebbe lui anni addietro, con zia Mara che dice: "Sei venuto da me in studio, eri tutto rotto" e l’attore che commenta: "A lei purtroppo non sono riuscito a spezzarle niente". "Ci ha provato due volte, perché la seconda si è buttato sulla mia caviglia mentre ero sul divano", precisa la Kuzmina.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

È qui che Mara Venier mette in imbarazzo la coppia: "Scusatemi eh, ma che facevate sul divano? Un conto è dire che l’infortunio è avvenuto ballando, un altro è lei che mi dice ‘Stavamo sul divano e mi si è buttato addosso’". Insomma, è chiaro che la conduttrice non ha visto tutto Ballando con le Stelle sabato scorso, perché Paolantoni chiarisce: "Stavamo sul divano in puntata, era una roba coreografica in quanto sono stato costretto a ballare da solo alla fine". Dopo aver mandato in onda il video dell’esibizione da ‘solista’, la Venier chiede all’attore: "Ma adesso che lei sta così ti riposi un po’?". Interviene Anastasia: "No, deve ballare da solo, io devo star seduta e nel frattempo faccio cose". "Ah, peggio! Lei ordina", esclama a gran voce la conduttrice, alla quale risponde, ironico, il comico napoletano: "Ho fatto ancora peggio, capito?" L’attenzione passa sui video che precedono le esibizioni e la Venier commenta: "Poi bisogna dire che ci sono le clip dove finalmente racconti un po’ di te". L’attore ammette: "Sì, io sono sempre un po’ restio a raccontarmi". La conduttrice ribatte: "Eh, lo so bene! Non mi hai mai detto niente a Domenica In, perché per tirarti fuori una cosa… poi io mollo il colpo perché non voglio essere invadente, non mi piace. Però è anche bello scoprire un po’ di te".

Noi e…, l’incidente di Stefania Sandrelli: "Pensavo di averli persi tutti"

Entrata nello studio con la nipote, notiamo subito che sul volto di Stefania Sandrelli c’è qualcosa di diverso, ma è proprio lei, appena dopo essersi seduta, ad affrontare l’argomento: "Sono venuta per te e per l’Unicef, perché sono due giorni che tengo il ghiaccio sul labbro superiore, non ho fatto un botulino e poi il gonfiore è spostato un po’ troppo a destra. Sembravo come il gobbo di Notre Dame". Mara Venier le chiede di farle capire meglio cosa sia successo, dopo averle detto che è sempre bellissima, e l’attrice spiega: "Ero a Firenze per fare un reading a teatro. La produttrice Elena Marazzita, siccome c’era l’ascensore rotto e l’ingresso principale era bloccato per il grande numero di persone presenti, ha pensato di raggiungere il palco usando l’entrata degli artisti: erano due rampe di scale in ferro, micidiali. Io ho aumentato il passo per starle dietro, urlandole ‘Elena, che fai?’. Avevo con me un borsone e una borsetta davanti che però mi impediva di muovermi bene. Le ultime due scale le ho superate volando per poi cadere di faccia. Lo giuro sulla mia vita, e non lo faccio mai, io pensavo di aver perso tutti i denti. È gonfio perché il labbro si è tagliato con la caduta, ma ora si è rimarginato grazie a un prodotto per bloccare l’epistassi. Ho dovuto fare una RX a testa, viso e busto. Comunque è andata bene, sono qua!"

