Anita Olivieri smaschera Nicole Murgia e l’ex Edoardo: “Tra loro dura da mesi, ho le prove” Ancora speculazioni e gossip dietro le coppie più chiacchierate della casa più spiata d'Italia, in una intervista Nicole Murgia chiarisce la situazione

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

CONDIVIDI

Per il Grande Fratello, i riflettori si accendono ancora una volta su una serie di relazioni discusse. Nicole Murgia, ex concorrente del GFVip, è stata al centro di un ciclone mediatico dopo che sono emersi gossip riguardanti un presunto flirt con Edoardo Sanson, ex fidanzato di un’altra concorrente del programma, Anita Olivieri. Mentre Nicole ha deciso di fare chiarezza su questa vicenda, Anita ha lanciato una frecciatina al suo ex, smentendo ogni possibile riavvicinamento e puntando il dito contro di lui.

Le parole di Nicole Murgia, ex concorrente del Grande Fratello

La notizia del presunto flirt tra Nicole Murgia ed Edoardo Sanson ha fatto rapidamente il giro dei social media, con molti che hanno ipotizzato che si trattasse di una montatura orchestrata per alimentare il gossip.

Tuttavia, in un’intervista a un programma radiofonico, Nicole Murgia ha voluto porre fine a ogni speculazione, svelando la verità sulla loro relazione. La conduttrice del programma radiofonico ha riferito che Nicole si è sentita profondamente offesa dalle insinuazioni sul suo conto e ha deciso di chiarire la situazione.

"Nicole Murgia, io la conosco e so che è una persona perbene. L’ho sentita molto giù, se voleva fare gossip adesso sarebbe qui in diretta con noi per parlare dell’accaduto. Non l’ha voluto fare perché sta veramente molto male per le parole che ha dovuto sentire. Lei vuole proteggere con tutta sé stessa una cosa bella che adesso ha, a prescindere dal gossip che uno vuole o non vuole stanare." Queste le parole riportate dalla conduttrice.

Nessun ritorno di fiamma tra Edoardo Sanson e Anita Olivieri

La conferma del presunto flirt tra Nicole e Edoardo ha gettato nuova luce sulla situazione tra Edoardo e Anita Olivieri. La giovane romana ha infatti dichiarato in un commento su Instagram: "Il soggetto di cui parli non lo sento dal 10 settembre, mai visto pali. Mai visto altro fino al momento in cui gli ho scritto per informarlo di questioni legali (…) Purtroppo ha un passato che non gli permette di diffondere ulteriori ca***te oltre quelle che fa raccontare in giro da gente che trova talent su Wish".

Inoltre, ha parlato apertamente della sua relazione con Alessio Falsone, ammettendo che la loro separazione non è stata facile. "Non uso le persone, ci abbiamo provato, fine (…) Non è successo nulla di anomalo che non sia già successo in millenni a milardi di persone". Poi riferendosi a Edoardo aggiunge: "Ps al massimio è lui che si deve dimenticare di me".

Anita Olivieri spiffera tutto: "Non sono stupida"

Ma non finisce qui. Nel pomeriggio odierno, infatti, Anita Olivieri è tornato sulla relazione tra Nicola Murgia ed Edoardo Santon aggiungendo nuovi particolari piccanti. Stuzzicata dai suoi followers, infatti, l’ex gieffina ha definitivamente messo da parte la diplomazia spifferando pubblicamente i retroscena dell’amore tra il suo ex e l’attrice. "Io ci tengo a dire, per chiudere, perché veramente non mi interessa, non me ne frega niente… Ci tengo a dire che io non sono stupida, cioè io so tutto, ho le prove di tutto date da gente vicino a loro, ma lo so da una vita, non da adesso. Hanno iniziato a marzo, quindi non pensate di fare fessa me, perché io so tutto, io ho le prove. Consiglio solo a queste persone di non fare le vittime, quando sanno perfettamente che persone sono e quello che hanno fatto quando io ero nella Casa […] Io ho tutte le prove, probabilmente arriveranno anche ad altre persone perché girano, ma non ci faccio niente e non mi interessa. Che vivessero la loro vita, gli dico solo di stare attenti perché c’è tanta m*rda intorno a questa gente".

Potrebbe interessarti anche