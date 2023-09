Nicole Mazzocato incinta sorprende il fidanzato: il gender reveal del figlio L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha fatto una sorpresa al compagno Armando Anastasio svelando il sesso del secondo figlio con un gioco al ristorante

Un gender reveal diverso dal solito. Nicole Mazzocato ha sorpreso il fidanzato, svelando il sesso del loro secondo figlio con un originale gioco al ristorante. L’ex corteggiatrice è in dolce attesa e, al quinto mese di gravidanza circa, ha deciso di rivelare al compagno Armando Anastasio il sesso del bebè che porta in grembo.

Nicole Mazzocato incinta

Nella giornata di ieri Nicole Mazzocato ha raccontato su Instagram tutti i dettagli della sua seconda gravidanza, spiegando di averla scoperta per caso: "Ho scoperto di essere incinta con un semplice ritardo. Dovevo partire per le Maldive con Armando e il giorno della partenza mi sarebbe dovuto arrivare il ciclo". Al ritorno dalle vacanze la piacevole (e inaspettata) notizia: "Quando siamo rientrati in Italia ho fatto immediatamente il test e abbiamo scoperto che ero incinta. Io super felice… Armando un mix di emozioni. Ero già di un mese e mezzo".

Poi l’esperienza a Venezia: "Due settimane prima del Red Carpet mi è esplosa la pancia… del resto sono quasi al quinto mese, e alla seconda gravidanza".

Per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e il compagno Armando Anastasio si tratta del secondo figlio: lo scorso agosto il piccolo Paolo ha festeggiato il suo primo anno di vita. Avrà un fratellino o una sorellina? Nicole Mazzo cato ha rivelato ai fan di essere già a conoscenza del sesso del bebè: "So già il sesso, ho scoperto se era bimbo o bimba prima di Armando e per questa volta ho deciso di organizzare qualcosa (…) Gli ho organizzato una sorpresa". Poi il countdown prima del video, chiesto a gran voce dai suoi fan.

Il gender reveal

Nicole Mazzocato ha così deciso di organizzare un piccolo gioco al fidanzato Armando Anastasio per svelargli il sesso del loro secondo figlio. L’ex corteggiatrice di Fabio Colloricchio a Uomini e Donne ha pubblicato un reel su Instagram per raccontare ai fan come ha allestito il suo particolare gender reveal party ad Armando. Quest’ultimo ha infatti dovuto grattare due gratta e vinci per scoprire il sesso del bambino, ma la risposta non di nascondeva in nessuno dei due biglietti. A sorpresa, la notizia è arrivata all’interno del conto del ristorante: "È maschio". "È un periodo troppo bello e davvero magico" ha scritto la futura mamma bis nella didascalia del video.

Potrebbe interessarti anche