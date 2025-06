Meghan Markle incinta? La reazione di re Carlo e cosa sappiamo sulla (presunta) gravidanza Il principe Harry e la duchessa del Sussex potrebbero essere in attesa del terzo figlio: cosa dice l'indiscrezione.

Meghan Markle e il principe Harry potrebbero essere in attesa del loro terzo figlio. Secondo alcune insistenti indiscrezioni, i duchi del Sussex, che hanno da pochissimo festeggiato il quarto compleanno della secondogenita Lilibet, starebbero per diventare di nuovo genitori. Le voci di una presunta gravidanza di Markle stanno circolando ormai da giorni e, se fossero confermate, potrebbero scuotere parecchio Buckingham Palace.

Come è noto, infatti, i rapporti tra re Carlo e Harry non sono certo idilliaci e tra i due ormai regna il gelo. La notizia di un possibile cambio di cognome del principe, che pare vorrebbe abbandonare il vessillo Mountbatten-Windsor per assumere quello Spencer (della madre Diana), inoltre, non ha certo contribuito a una distensione tra la famiglia reale e i duchi. Ma davvero Meghan Markle è incinta? Ecco cosa sappiamo.

Meghan Markle incinta del terzo figlio? Cosa dice l’indiscrezione

Nonostante Harry avesse dichiarato pubblicamente in un’intervista che due figli fossero più che sufficienti, ora le cose potrebbero essere diverse. I duchi del Sussex, già genitori di Archie, nato nel 2019 a Londra, e Lilibet, nata nel 2021 a Los Angeles, pare siano in attesa del terzo bebè, o almeno è quello che lo psicologo Stefan Walters suppone. Secondo l’esperto in comunicazione e comportamento, diversi indizi farebbero pensare che l’attrice sia in dolce attesa, e già da qualche mese, anche se di ufficiale non c’è nulla.

Per il professionista, le recenti dichiarazioni di Meghan nel podcast ‘Confessions Of A Female Founder’, potrebbero essere viste come un segnale di una gravidanza in atto: racconti dei figli, dei 9 mesi passati con loro in grembo, la vita da madre, i chilogrammi presi e tutte le difficoltà della maternità. Per Walters, quindi, tutte queste rivelazioni intime sarebbero soltanto lo specchio di quello che ha vissuto nel passato e che si sta per riflettere sempre più nel presente. È anche vero, però, che la duchessa ha frequentemente parlato di aspetti privati della sua vita nel podcast, e questo tipo di racconti ne fanno certamente parte, senza che per forza debba essere incinta, ma solo desiderosa di condividere le sue esperienze.

