Entra nel vivo il ‘mercato conduttori’ per la prossima stagione televisiva italiana. Paolo Bonolis, nei giorni scorsi, avrebbe incontrato i vertici Mediaset per discutere il rinnovo del contratto in scadenza. E anche Bruno Vespa, entro agosto 2025, dovrà ridefinire i dettagli del nuovo legame con la Rai (che tuttavia non sembra in discussione). Quanto a Benedetta Parodi, pare proprio che finirà per condurre un nuovo reality – "L’amore è cieco", prima edizione italiana del format "Love is blind" – sulla piattaforma di streaming Netflix. E ci sono novità da Dagospia anche sul futuro di Marco Damilano, Michelle Hunziker e Flavio Insinna. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Mercato conduttori, i rinnovi di Bonolis e Vespa

In casa Mediaset e Rai tutto sembra apparecchiato per due rinnovi di nomi storici legati a queste reti. In primis Paolo Bonolis che, stando a quanto riporta Dagospia, si sarebbe già incontrato con alcuni dirigenti del Biscione a pranzo, al ristorante Il Baretto di Milano. Pare che non ci saranno problemi di sorta, e si tratterà solo, a questo punto, di definire cifre e durata del rinnovo.

Simile è il discorso per Bruno Vespa, legatissimo alla Rai anche per l’ottima amicizia con Giorgia Meloni. Lo storico presentatore andrà in scadenza ad agosto 2025, ma gli unici punti interrogativi potrebbero riguardare il cachet e la formula esatta del nuovo contratto. Non ci sono dubbi, invece, sul rinnovo in sé.

La nuova avventura di Benedetta Parodi

Chi invece si prepara a un bel ‘trasloco’ è Benedetta Parodi, al momento volto in chiaro del gruppo Warner Bros. Discovery. La moglie di Fabio Caressa sarebbe infatti stata scelta da Banijay per condurre il nuovo reality italiano "L’amore è cieco", la cui uscita è prevista su Netflix. Si tratta di un format collaudato, già andato in onda in lingua inglese con il titolo "Love is blind". E pare che nell’edizione affidata alla Parodi lo show – dove uomini e donne single si conosceranno, innamoreranno e sceglieranno senza vedersi – farà tappa in Svezia, Marocco e infine anche in Italia.

Lo speciale di Damilano e gli stop per Hunziker e Insinna

È poi previsto, come aggiunge sempre Dagospia oggi, uno speciale su Rai 3 realizzato dal conduttore de "Il cavallo e la torre", Marco Damilano. Sarà dedicato al 25 aprile, in occasione dell’Ottantottesimo Anniversario della Liberazione dall’occupazione nazifascista. E andrà in onda da Reggio Emilia, per la precisione dal museo Casa Cervi di Gattatico.

Non sono buone, infine, le notizie che riguardano Michelle Hunziker e Flavio Insinna. La prima, che era attesa come conduttrice della seconda stagione di Io Canto Family su Canale 5, probabilmente dovrà aspettare. Perché sempre Dagospia rivela che la produzione non è ancora aperta, quindi probabilmente il titolo non andrà in onda in questa stagione. Motivo? La versione dello show guidata da Gerry Scotti avrebbe già dato segni preoccupanti sul fronte auditel, quindi pare sia meglio non abusare troppo del prodotto (per ora).

Quanto a Flavio Insinna, nella seconda settimana di aprile è prevista la chiusura di "Famiglie d’Italia", quiz del preserale La 7 che si è assestato intorno al 2% di share e sta dando molto da pensare alla rete. A seguire, da metà aprile in poi, andranno in onda le repliche fino al termine della stagione. Al momento però non è stata (ancora) decisa una cancellazione dello show. Si vedrà prossimamente cosa accadrà davvero.

