Too hot to handle Italia ha il cast più piccante che mai: chi sono i concorrenti del reality di Netflix Too hot to handle Italia ha fatto il suo esordio su Netflix il 18 luglio 2025 e sta già facendo discutere: chi sono i concorrenti e come funziona il reality

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Dopo il successo delle edizioni americane e, successivamente, di quella spagnola e poi tedesca, Too hot to handle esordisce su Netflix anche nella versione italiana. Il reality è disponibile in streaming da venerdì 18 luglio e sta già facendo discutere gli abbonati. Ma di cosa si tratta e chi sono i concorrenti che compongono il cast di Too hot to handle Italia?

Come funziona Too hot to handle Italia?

Too Hot to Handle Italia è un format che unisce passione, tentazione e regole proibitive per i suoi concorrenti. Le solite dinamiche da dating show qui lasciano il posto a un reality dove il contatto fisico è un lusso proibito. Il concept di Too Hot to Handle è, infatti, tanto semplice quanto diabolico: un gruppo di single mozzafiato viene riunito in un paradiso tropicale, con l’obiettivo di trovare l’anima gemella e vincere un montepremi. Fin qui, niente di nuovo. La svolta infatti arriva con la prima e più importante regola: zero contatto fisico. Niente baci, niente carezze e, soprattutto, niente rapporti sessuali. Ogni infrazione a questa regola comporterà una detrazione dal montepremi finale, che in questo caso è di ben 100mila euro.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’idea alla base dello show è spingere i concorrenti a formare connessioni più profonde e significative, basate sulla personalità e sull’intimità emotiva, piuttosto che sull’attrazione fisica immediata. A supervisionare il comportamento dei concorrenti e, dunque, che non siano infrante le regole, ci sarà Lana, un’intelligenza artificiale a forma di cono, che fungerà dunque da "guardiana", sempre pronta a segnalare ogni violazione e a comunicare le decurtazioni. Inutile dire che, messi di fronte a queste regole, il cast si troverà in grandissima difficoltà, e non mancheranno sorprese e colpi di scena.

I concorrenti di Too hot to handle Italia e la location

Ma chi sono i concorrenti di Too hot to handle Italia 2025? C’è il 22enne appassionato di boxe Alessandro Varsi; la ballerina e cantante 24enne Alessia Toso; l’architetto 29enne Carlotta Cocina; il 20enne romano che lavora nel mondo della musica Daniele Iaià; la modella italoamericana 26enne Evissia Altea (che forse il pubblico ricorderà anche per la partecipazione saltata all’Isola dei Damosi 2025); l’influecer 25enne di Milano Federica Nesti; il 30enne di Udine Jacopo Tommasini; il 26enne di origine albanese, manager di un ristorante, Klodian Mihaj; e ancora la modella 19enne Michelle Veronesi e, infine, il mentalista, producer e imprenditore Maurilio La Barbera.

La voce narrante del reality sarà il celebre cantante Fred De Palma, che seguirà da vicino i dieci concorrenti single che, per l’occasione, saranno rinchiusi in una bellissima e lussuosa villa a Santo Domingo. Riuscirà il cast a resistere all’attrazione fisica e a mantenere intatto il budget?

Potrebbe interessarti anche