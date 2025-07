Paolo Sorrentino e Toni Servillo conquistano Venezia: La Grazia aprirà la Mostra del Cinema 2025 Paolo Sorrentino consolida il suo legame con la Mostra del Cinema di Venezia: sarà il suo nuovo film 'La Grazia' ad aprire la kermesse 2025

CONDIVIDI

Paolo Sorrentino torna a stupire (e a colpire!). La Biennale di Venezia ha annunciato oggi che sarà La Grazia, il nuovo attesissimo film del regista Premio Oscar, ad inaugurare l’82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica.

Paolo Sorrentino apre la Biennale di Venezia 2025 col suo nuovo film

Il film, che vede protagonisti due pilastri del cinema sorrentiniano, Toni Servillo e Anna Ferzetti, sarà infatti proiettato mercoledì 27 agosto 2025 nella prestigiosa Sala Grande del Palazzo del Cinema, al Lido di Venezia, dando il via ufficiale alla Biennale Cinema 2025, che si concluderà poi il 6 settembre. Si tratta di un ritorno per il regista alla kermesse veneziana, che lo ha battezzato molti anni fa.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La scelta di La Grazia come film d’apertura è stata accolta con gioia dal Direttore Artistico Alberto Barbera, che ha quindi sottolineato come tra Sorrentino e la Mostra del Cinema ci sia ormai un legame profondo e longevo. "Sono molto felice che l’82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia si apra con il nuovo e attesissimo film di Paolo Sorrentino", ha dichiarato Barbera, ricordando inoltre come la Biennale sia stata il palcoscenico del debutto di Sorrentino con, L’uomo in più, il suo primo film del 2001.

Un grande ritorno per Sorrentino: dove vedere i film e le serie presentate a Venezia in streaming

Proprio alla Biennale, Sorrentino ha poi presentato i primi tre episodi della sua celebre serie The Young Pope (e poi anche della sua seconda stagione, entrambe disponibili su NOW TV in streaming) e, successivamente, anche E’ stata la mano di Dio (attualmente su Netflix) nel 2021, film che ha ottenuto un successo enorme, tanto da ottenere poi il Leone d’Argento. Stavolta il regista porta sul grande schermo La Grazia, un film "destinato a lasciare il segno per la sua grande originalità e la sua forte attualità", ha spiegato Barbera, alimentando la curiosità sul nuovo lavoro del regista napoletano.

L’apertura dell’82ª Mostra del Cinema di Venezia con La Grazia non è solo un omaggio a uno dei più grandi talenti italiani, ma anche un’indicazione della qualità e del prestigio che il festival intende offrire quest’anno. Il 27 agosto, a Venezia, il sipario si alzerà su quella che si preannuncia come una delle opere più significative della stagione cinematografica, e sarà interessante scoprire quale sarà l’impatto che il nuovo film di Sorrentino avrà sul pubblico presente e, successivamente, su quello italiano e mondiale.

Potrebbe interessarti anche