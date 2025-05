'Doppio gioco' con Alessandra Mastronardi: anticipazioni, quante puntate sono, quando finisce Al via da questa sera, martedì 27 maggio, la nuova fiction di Canale 5 che vede protagonista la bella e talentuosa attrice: ecco tutti i dettagli.

Tutto pronto per l’inizio della nuova fiction di Canale 5 Doppio gioco, che vede protagonista Alessandra Mastronardi accompagnata da un cast di grandi attori come Max Tortora, Simone Liberati, Domenico Diele, Kyshan Wilson, Diego Ribon, Chiarastella Sorrentino e molti altri. L’attesissima serie racconterà la storia di Daria, una giovane donna dotata di una capacità speciale, ovvero l’abilità di "leggere" le persone attraverso il linguaggio del corpo e il modo in cui le persone cambiano espressione o tono di voce e si muovono in determinate circostanze. Un’abilità esercitata grazie al padre Pietro, giocatore incallito scomparso misteriosamente dopo aver allenato la figlia a giocare a poker. Daria, arrestata e condannata a scontare la pena in una comunità, verrà ingaggiata dai servizi segreti proprio grazie a questa sua capacità speciale e, in cambio della libertà, dovrà collaborare con loro sotto copertura. Ecco nel dettaglio cosa vedremo stasera in tv su canale 5.

Anticipazioni Doppio gioco, cosa vedremo nella prima puntata (stasera 27 maggio)

Nella prima puntata di questa sera conosciamo Daria, una giovane donna intenta a scontare una condanna ai servizi sociali per truffa e gioco d’azzardo, mentre il fratello Davide le fa da avvocato. Da subito scopriamo però che Daria non è una giocatrice di poker come le altre, poiché possiede la straordinaria capacità (ereditata dal padre Pietro) di "leggere" le persone. Durante un turno di lavoro all’aeroporto, Daria viene reclutata nei servizi segreti come agente sotto copertura dal Maggiore Ettore Napoli proprio grazie a questa sua abilità.

In cambio della libertà, Daria deve agganciare Gemini, un pezzo grosso della criminalità organizzata internazionale appassionato del gioco d’azzardo, contribuendo così alla sua cattura. Il Maggiore Ettore Napoli, molto scettico ma obbligato dalle pressioni del suo superiore, mette dunque alla prova Daria testando la sua abilità: la protagonista riesce a lasciarlo letteralmente a bocca aperta. In tutto questo, Daria deve anche a fare i conti con il ‘fantasma’ del padre, scomparso nel nulla dopo averla allenata per anni, e con il rapporto conflittuale con il fratello Davide.

Doppio gioco, quante puntate sono e quando finisce

La nuova attesissima serie Doppio gioco con Alessandra Mastronardi andrà in onda su Canale 5 a partire da questa sera, alle ore 21.30 circa, per quattro imperdibili puntate che saranno disponibili anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity. Ecco nel dettaglio quando andranno in onda tutte le puntate:

Prima puntata: martedì 27 maggio

Seconda puntata: martedì 3 giungo

Terza puntata: martedì 10 giugno

Quarta puntata: martedì 17 giugno

