Masterchef, è morta Yanin Campos: incidente fatale in Messico per l’ex concorrente La tiktoker ed ex volto del cooking show messicano ha perso la vita in uno schianto in auto per le strade di Chihuahua, la sua città natale: cos’è successo

È morta Yanin Campos. La cuoca messicana, star di TikTok nota al grande pubblico per la sua partecipazione a Masterchef, ha perso la vita in un incidente stradale all’età di 38 anni. Ad annunciarlo è stato il fratello, Raul Campos: lo schianto era avvenuto lo scorso 2 agosto. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Yanin Campos, l’ex concorrente di Masterchef è morta a 38 anni

L’annuncio è arrivato questa mattina sui profili social del fratello Raul: Yanin Campos è morta all’età di 38 anni. La cuoca messicana ed ex concorrente di Masterchef si è spenta al Christus Muguerza Hospital del Parque, nella città di Chihuahua, lunedì 4 agosto 2025. Fatale per lei un incidente stradale, avvenuto intorno alle 6:30 del mattino dello scorso 2 agosto. Come raccontato dal Segretario di Pubblica Sicurezza messicano al giornale locale El Financiero Yanin ha perso il controllo dell’auto e si è schiantata contro un veicolo parcheggiato per le strade della sua città natale, procurandosi ferite molto gravi. Due giorni dopo è stato dichiarato il decesso. Ancora da chiarire, invece, le dinamiche e le cause esatte dell’incidente: la polizia di Chihuaha ha aperto un’indagine.

"Alla nostra famiglia, e ai nostri amici, vi informiamo che stiamo piangendo la morte di mia sorella, Yanin Campos. La veglia funebre si terrà presso la Hernández Funeral Home per coloro che vorranno salutarci e unirsi a noi" ha annunciato il fratello Raul Campos.

Chi era Yanin Campos: la carriera dalla tv ai social e TikTok

In patria Yanin Campos era salita alla ribalta nella quarta stagione di Masterchef. La cuoca si era classificata al sesto posto per poi venire richiamata l’anno successivo a Masterchef: La Revancha. Dopo l’esperienza televisiva si era imposta sui social e in particolare su TikTok, dove condivideva momenti di vita da infermiera e tiktoker e altre curiosità sulla sua carriera dopo la televisione. Il sul ultimo video pubblicato risale a 5 giorni fa

