Adriana Asti è morta ma 'rivive' sulle piattaforme: dove vedere i film dell’attrice in streaming Dal cinema d’autore alle icone del Novecento: i ruoli indimenticabili di Adriana Asti sul grande schermo

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

IPA

CONDIVIDI

Si è spenta a Roma oggi, all’età di 94 anni, Adriana Asti, grande attrice di cinema e teatro. Una carriera straordinaria la sua che ha segnato profondamente il panorama teatrale e cinematografico italiano. Ha lavorato al fianco di alcuni tra i più importanti registi del Novecento, tra cui Visconti, Pasolini, Bertolucci, Buñuel, De Sica e Ronconi. Qui ripercorriamo alcuni dei suoi film più celebri.

Morta Adriana Asti: i film in streaming con Visconti , Pasolini e Bertolucci

La prima occasione importante per Adriana Asti si presentò grazie a Luchino Visconti che la volle nel 1960 nel film "Rocco e i suoi fratelli". La pellicola segue le vicende di una famiglia del Sud Italia che si trasferisce a Milano con la speranza di costruirsi un futuro migliore. La madre, Rosaria, insieme ai suoi cinque figli, Vincenzo, Simone, Rocco, Ciro e Luca, si trova ad affrontare le sfide dell’integrazione in una grande città, vivendo il contrasto tra i valori tradizionali e la modernità della realtà urbana. Adriana Asti interpreta una giovane lavoratrice in una stireria, la stessa in cui è impiegata anche Nadia, anche se il suo personaggio rimane sullo sfondo rispetto alla narrazione principale. Per chi non lo avesse visto, è possibile recuperare il film sulla piattaforma Raiplay o anche su Prime Video.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Adriana Asti lavorò anche con Pierpaolo Pasolini nel film "Accattone" in cui interpretava il ruolo della prostituta Amore. La storia ruota attorno a Vittorio, soprannominato Accattone, un uomo delle periferie romane che sopravvive sfruttando Maddalena, una prostituta. Quando la donna finisce in carcere, lui si ritrova privo di risorse e tenta inutilmente di riavvicinarsi alla moglie, che lo rifiuta. In seguito, conosce Stella, una giovane ingenua di cui si innamora, e cerca di abbandonare la sua vita di strada per intraprendere un’esistenza più onesta. Ma il richiamo del vecchio stile di vita è troppo forte: coinvolto in un furto, Accattone perde la vita in un incidente mentre cerca di sfuggire alla polizia. Il film è visibile su Prime Video e si può acquistare anche su Rakuten Tv.

Un altro film che consacrò la Asti come grande attrice fu "Prima della rivoluzione" di Bernardo Bertolucci. Il film narra il percorso di Fabrizio, un ragazzo della borghesia parmense animato da convinzioni marxiste, che si trova diviso tra la spinta verso il cambiamento sociale e il legame con l’ambiente privilegiato da cui proviene. La storia segue il suo travaglio interiore e ideologico, acuito dalla scomparsa di un caro amico e da una relazione intensa e complicata con la zia Gina, figura chiave nel suo conflitto emotivo e politico e interpretata proprio dalla Asti. Il film è disponibile su Prime Video.

Il Nastro d’Argento con La meglio gioventù

Adriana Asti vinse il suo terzo Nastro d’Argento con "La meglio gioventù" film diretto da Marco Tullio Giordana. Nel film Adriana interpretava Adriana Carati, una madre e moglie alle prese con le trasformazioni dell’Italia nel tempo. La sua figura riflette le difficoltà, le responsabilità e le evoluzioni vissute dalle donne all’interno della famiglia e della società durante un periodo di grandi cambiamenti. La pellicola-miniserie ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui sei David di Donatello e il premio Un Certain Regard a Cannes nel 2003. In Italia è disponibile in streaming su RaiPlay (gratuito con pubblicità) e su Prime Video (sia nella versione con abbonamento che con pubblicità).

Potrebbe interessarti anche