Un tempo erano la coppia ‘copertina’ de Le Iene, oggi si ritrovano protagonisti di una querelle social dal retrogusto amaro. Nicolò De Devitiis e Veronica Ruggeri, legati da una lunga relazione durata cinque anni, hanno scaldato i feed di TikTok con un botta e risposta che ha dato vita a dissing estivo inaspettato e rapidamente diventato virale. Ecco cosa è successo.

Tutto è cominciato con un video pubblicato da Nicolò De Devitiis su TikTok, nel formato POV ironico, accompagnato da una scritta in sovrimpressione:

"Di tutte le ex che ho avuto vorrei che ne tornasse solo una perché mi sono dimenticato di mandarla a quel paese"

Poi un secondo, sempre con tono perfido, con in sottofondo la canzone ‘Rossetto e cioccolato’ di Ornella Vanoni:

"Nessuna vendetta perché il karma le/gli darà una persona che gli farà pensare ogni secondo: cavolo però quell’altra persona per me lo avrebbe fatto"

Il web si è immediatamente infiammato, collegando le clip prodotte dal conduttore di Battiti Live a Veronica Ruggeri, la sua ex fidanzata più nota (e recente). E proprio la Iena di Borgotaro ha deciso di non restare in silenzio: in costume da bagno, ritagliando qualche minuto dalle sue vacanze pugliesi, ha risposto a tono all’ex compagno con un video sulle stesse note musicali, scrivendo: "È agosto, sei in Puglia, hai un presente brillante e un passato che parla ancora di te dicendo bugie".

La reazione del web (e di Parpiglia)

Il siparietto tra i due non è passato inosservato, tanto che tutti i video sopra citati hanno macinato visualizzazioni su TikTok. E anche il giornalista Gabriele Parpiglia è intervenuto, commentando sui propri canali: "Dissing tra ex nell’aria estiva dove ha pienamente ragione lei, ma non aggiungerò altro". E poi ancora: "Divanotato (Divanoletto ndr) dopo la risposta di Veronica o forse dopo la mia pubblicazione ha cancellato il video. Non si fa Divanotatoooo".

De Devitiis ha effettivamente eliminato il video iniziale, ma non prima di pubblicarne un terzo, con una frase che sembrava una risposta diretta: "Quando pensa che le frecciatine sono tutte per lei".

La chiusura (ironica) di Nicolò Devitiis

Forse dopo essersi reso conto di aver acceso una polemica finita fuori controllo, De Devitiis ha deciso di rispondere ad alcuni utenti nei commenti, provando ad abbassare i toni dello scontro: "Cosa ci è preso? A me guarda proprio niente!", ha scritto. Poi ha aggiunto: "Nessun video è mai stato fatto contro qualcuno (anzi, nonostante l’amore finito le vorrò sempre bene), però se ci si sente presi in causa non è colpa mia. Mo chiudiamola qua, abbiamo giocato per oggi. Fine. Baci, mi vado a mangiare una pizza".

Nicolò De Devitiis e Veronica Ruggeri, perché si sono lasciati

Nicolò De Devitiis e Veronica Ruggeri sono lasciati nel giugno 2024, al termine di una storia d’amore durata oltre 5 anni. Ad annunciare la rottura è stata Veronica con un messaggio social, senza però chiarire definitivamente i motivi dell’allontanamento. A febbraio 2025, ospite a Verissimo, è stato poi De Devitiis a raccontare per la prima volta i motivi della separazione. Il giornalista ha spiegato che il loro legame, iniziato nel 2019, si era trasformato con il tempo, perdendo la magia dei primi anni: "La nostra storia è stata molto importante, ma non era più come all’inizio, ci eravamo un po’ persi". Ma la riflessione decisiva è arrivata quando Nicolò ha messo in discussione il loro futuro insieme:

"All’età di 34 anni mi sono chiesto: vogliamo fare una famiglia o no? […] siccome la risposta non era limpida, non era un sì deciso, mi sono detto: ‘Che stiamo a fare insieme?’. Abbiamo parlato e siamo arrivati a questa decisione".

