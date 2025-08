Fedez, l'attacco del fratello di Jesto: "E' stato irrispettoso" Il fratello del rapper romano svela come è morto e si toglie un sassolino dalla scarpa nei confronti del rapper che ha dato la notizia su instagram

E’ morto per "un colpo al cuore del tutto inaspettato», Jesto, il rapper romano, che si è spento ieri, all’età di soli 41 anni. A svelare la causa della morte di Jesto, in un lungo post sul suo profilo Instagram è stato Taiyo "Hyst" Yamanouchi, fratello da parte di madre del rapper con cui condivideva, oltre al sangue, anche l’attività nel mondo musicale. In questo lungo post social, scritto "per evitare speculazioni", il fratello di Jesto però non rinuncia a lanciare una bordata sembra essere indirizzata a Fedez, visto che si parla di qualcuno accusato di aver mancato del tutto di tatto nel comunicare per primo la notizia della morte del rapper, quando ancora di notizie certe non ce ne erano.

Jesto, il fratello contro Fedez

E’ mostro di infarto, mentre si stava godendo un pasto al ristorante, il rapper 41enne Jesto. Scrive il fratello Taiyo "Hyst" Yamanouchi su Instagram:

"Vorrei evitare speculazioni, quindi vi comunico che la causa della morte è stata un colpo al cuore, totalmente inaspettato e imprevedibile soprattutto considerato lo stile che conduceva, attento all’alimentazione, in impeccabile forma fisica, immerso nella lettura e nella conoscenza, mai lanciato come oggi verso nuovi progetti meravigliosi", ha spiegato il fratello del rapper, svelando che stava passando un buon momento della sua vita, nessun eccesso e tanta concentrazione su una carriera tutta da vivere e un successo già in parte raggiunto ma in altra parte ancora da conquistare.

Dopo questa spiegazione dovuta ai fan e anche come scrive lui stesso, per proteggere la memoria del fratello da speculazioni che in certi mondi sono all’ordine del giorno, il rapper non ha esitato però a togliersi anche un sassolino nella scarpa lanciando più che una frecciatina, una potente bordata nei confronti di Fedez. Scrive infatti Taiyo "Hyst" Yamanouchi : "Ho tardato a rendere la notizia pubblica perché volevo la certezza delle informazioni da dare. Purtroppo sulla base di voci non confermate dai familiari, hanno ritenuto di poter diffondere l’informazione prima di me, altri hanno rilanciato aggiungendo altre informazioni non esatte".

Poi, le parole che sono state lette nell’ambiente come un affondo contro Fedez: "Ritengo questo comportamento altamente irrispettoso e, nonostante io capisca l’era della comunicazione in cui viviamo, so che non era difficile guardare il mio profilo e vedere che non c’era stata una comunicazione ufficiale. Pur tenendo conto del tono affettuoso e rispettoso dell’esternazione, so che non c’era bisogno di essere il primo a tutti i costi. Altri hanno rilanciato, creando associazioni quantomeno surreali di cui vi prego di non tenere conto. Qualsiasi comunicazione arriverà da me soltanto, in accordo con i suoi collaboratori ed amici (reali) più stretti". Un riferimento alla story con cui Fedez ha dato la notizia della morte di Jesto, definito "un punto di riferimento" e anche "un fratello per me".

