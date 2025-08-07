Grave lutto per Brad Pitt, è morta la mamma Jane Etta: il toccante addio della famiglia
Jane Etta, mamma di Brad Pitt, è morta all'età di 84 anni: lascia il marito e i tre figli. La nipote Sydney l'ha ricordata su Instagram con toccanti parole
Un grave lutto ha colpito il celebre attore Brad Pitt: sua mamma, Jane Etta, è morta all’età di 84 anni. La donna lascia il marito William Alvin "Bill" Pitt e i loro figli, Brad, Doug Pitt e Julie Neal (nata Pitt).
La mamma di Brad Pitt, Jane Etta, è morta: le parole d’addio della nipote Sydney
Sydney Pitt, figlia di Doug Pitt, ha ricordato l’amata nonna con un toccante messaggio di addio pubblicato attraverso Instagram: "La mia dolce nonna. Non eravamo pronti a lasciarti andare ma sapere che ora sei finalmente libera di cantare, ballare e dipingere di nuovo rende tutto un po’ più facile." Ha quindi concluso con parole piene di dolore: "Riusciva a stare dietro a tutti e 14 noi nipoti senza perdere un colpo. Non c’erano limiti all’amore che dava, e chiunque l’abbia incontrata lo ha sentito. Non so come andare avanti senza di lei".
La storia della famiglia Pitt
Secondo l’Oklahoma Historical Society, William Alvin Pitt e Jane Etta Hillhouse si incontrarono all’Oklahoma Baptist University. La coppia si sposò nel 1962 e poco dopo diede alla luce Brad. Qualche anno dopo, la famiglia si trasferì a Tulsa e poi si stabilì a Springfield, Missouri, dove crebbero Brad e i suoi due fratelli più piccoli. La star di Fight Club lasciò la città durante il suo ultimo semestre alla Missouri University, dove a poche settimane dalla laurea triennale in giornalismo si sarebbe laureato. Il padre di Brad vive ancora lì, insieme al fratello e alla sorella, che hanno anch’essi le loro famiglie.
Dopo la nascita di Brad nel 1963, William e Jane diedero alla luce il figlio Doug nel 1966 e la sorella Julie nel 1969. Sebbene il figlio maggiore dei Pitt abbia deciso di trasferirsi a Hollywood, ha mantenuto uno stretto legame con i suoi fratelli, in parte dovuto alle loro passioni comuni per gli affari e la filantropia.
