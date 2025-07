Scandalo a Masterchef UK, cacciati i giudici Wallace e Torode: accuse di molestie e razzismo Prima Wallace, ora Torode: nel giro di pochi giorni il cooking show della BBC perde i suoi due volti simbolo. Ora le accuse fanno discutere il pubblico.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Non è un bel periodo per MasterChef UK. Nel giro di una settimana, il programma di cucina più seguito della tv britannica ha visto crollare l’intero cast storico: fuori Gregg Wallace, poi anche John Torode. Due addii pesanti, che arrivano nel bel mezzo di polemiche che poco hanno a che fare con padelle e forchette.

Il caso di Gregg Wallace: accuse pesanti e un addio inevitabile

A dare il via alla valanga è stato Gregg Wallace. Storico conduttore della trasmissione, in onda da vent’anni con lo stesso entusiasmo e lo stesso tono deciso, è stato travolto da una serie di denunce che la BBC non ha potuto ignorare. Comportamenti definiti "sessualmente inappropriati", battute fuori luogo, episodi di bullismo e atteggiamenti molesti: le segnalazioni sono partite da alcune ex colleghe e concorrenti, ma nel giro di poco tempo hanno superato quota cinquanta. Wallace ha provato inizialmente a respingere tutto, parlando anche di una recente diagnosi di autismo, quasi a giustificare certi suoi atteggiamenti. Ma la strategia non ha convinto, e il passo successivo è stato quello delle scuse pubbliche. Non è bastato, quindi la BBC ha chiuso ogni rapporto e lo ha fatto in modo definitivo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Torode nella tempesta per frasi razziste e un clima teso sul set

La cosa interessante è che la produzione non ha avuto neanche il tempo di metabolizzare la notizia, che è arrivata la seconda scossa. John Torode, anche lui giudice fisso fin dalla prima stagione, non sarà riconfermato. In questo caso si parla di accuse per razzismo: secondo alcuni membri dello staff, durante le registrazioni il cuoco australiano si sarebbe lasciato andare a battute offensive e discriminatorie, più volte e senza alcun riguardo. Torode ha negato, parlando di fraintendimenti e sottolineando di non ricordare episodi rilevanti. Ma evidentemente qualcosa dev’essere successo, perché la produzione e la BBC hanno deciso di non proseguire con lui, avviando anche un’indagine interna.

Un futuro da ricostruire per MasterChef UK

A questo punto resta solo Grace Dent, entrata nella giuria nel 2025 e già annunciata come unica conferma per la prossima edizione. Il resto è tutto da riscrivere: volto, tono e forse anche struttura del programma. Perché quando salta l’intera giuria, non si parla solo di scandali, ma di una vera e propria crisi di identità. La BBC, per ora, si limita a garantire che lo show tornerà e che l’intenzione è quella di "Ripartire nel rispetto delle persone e dell’ambiente di lavoro". Vedremo se basterà. Magari questo segnerà una nuova era di successi per MasterChef UK.

Potrebbe interessarti anche