Too hot to handle Italia è giunto alla sua conclusione ormai da qualche giorno, e chi ha visto la serie in streaming su Netflix sa che a trionfare è stato Daniele Iaià. La curiosità sulle coppie che hanno partecipato al piccante reality non si è però spenta, anzi, sono tanti a chiedersi chi stia ancora insieme e chi, invece, han interrotto già la conoscenza. Ebbene, non mancano indizi a svelarci cos’è successo dopo la fine di Too hot to handle.

Quali coppie di Too hot to handle Italia 2025 stanno ancora insieme

Partiamo dalla coppia composta da Alessandro e Carlotta, che è stata nel reality tra le più indisciplinate, abbandonandosi spesso alla passione e andando contro le regole di Lana. Ma cos’è successo dopo il programma? A quanto pare, la conoscenza continua e a confermarlo è stato un like lasciato da Carlotta alla domanda di un utente del web: "State ancora insieme?".

Spostandoci su Daniele e Ibiza Altea, anche qui gli indizi a nostra disposizione confermerebbero che i due stanno ancora insieme dopo Too hot to handle. A confermarlo è stata la modella durante una diretta su TikTok, dicendo di essere "totalmente innamorata". A molti, inoltre, non è sfuggito un altro dettaglio rivelatore: Ibiza indossa ancora il pegno d’amore donatole da Daniele durante l’avventura, ovvero la collana a cui lui tiene tantissimo. Insomma, due indizi ben chiari sulla coppia.

E Michelle e Klodian? Anche nel caso di questa coppia le notizie sembrano essere più che positive. La coppia non solo si è concessa un viaggio romantico a Venezia ma lei, in un TikTok, si è proprio mostrata insieme a Klodian, scrivendo: "Ci siamo conosciuti e fidanzati a Too Hot To Handle".

Due coppie si sono dette addio

Sarebbe invece finita tra Alessia e Jacopo dopo Too hot to handle Italia. Lei ha d’altronde ammesso che la loro relazione "è durata quanto un gatto in tangenziale", nonostante sia scattata durante il programma la luce verde ‘dei sentimenti’ (scena non mostrata nel reality). Infine, ci sono molti dubbi su quanto successo tra Yomeli e Maurilio, anche se le indiscrezioni svelano che anche tra loro è finita subito dopo la fine del programma.

