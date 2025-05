Sognando Ballando Con Le Stelle, volano i primi stralci: Giulia Vecchio furiosa nel backstage. I rumors Stando ad alcune indiscrezioni, ci sarebbero stati momenti di tensione dietro le quinte di Sognando... Ballando Con Le Stelle e, sarebbe coinvolta Giulia Vecchio

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Milly Carlucci è tornata su Rai 1 con Sognando… Ballando Con Le Stelle, spin-off del suo famosissimo show, conquistando il pubblico con ospiti, volti noti e un momento speciale: l’attrice Giulia Vecchio ha vestito i panni della conduttrice, e ha divertito tutti con una brillante imitazione. Tuttavia, però, secondo un’indiscrezione riportata da Grazia Sambruna su MOW, dietro le quinte, non tutto è andato serenamente: infatti, ci sarebbero stati dei momenti di tensione. Di seguito, tutti i dettagli.

Sognando… Ballando Con Le Stelle, cos’è successo nel backstage: l’indiscrezione

Ieri sera, venerdì 9 maggio 2025, Milly Carlucci è tornata su Rai 1 con Sognando… Ballando Con Le Stelle, spin-off del celebre dancing show. Risate e divertimento hanno preso il sopravvento ma, un recente rumor ha rivelato cosa sarebbe accaduto dietro le quinte. Un’indiscrezione di Grazia Sambruna, riportata su MOW (e chiaramente, non confermata), rivela che, dietro le quinte di dello show, si sarebbe verificato un episodio piuttosto teso che ha coinvolto Giulia Vecchio. Secondo quanto riportato da Sambruna, ci sarebbero state "urla, scene e divieti per futili motivi". Un testimone avrebbe commentato sarcasticamente: "Manco fosse Lady Gaga" e ha aggiunto: "E menomale che s’è fatta dare pure un profumatissimo cachet per venire qui!". Il momento critico sarebbe arrivato subito dopo la sua esibizione: l’agente di Giulia avrebbe vietato qualunque contatto con la stampa, compresi i microfoni Rai.

Nonostante le richieste educative dei giornalisti, l’agente avrebbe chiuso Giulia nel camerino con la scusa del trucco e del "copyright". Un altro testimone racconta: "Giulia Vecchio esce dal camerino senza trucco e parrucco, in qualità di se stessa. L’agente la perlustra con attenzione e le sbraita di tornarsene allo specchio perché le sarebbe rimasta ancora della cipria sulla guancia". Anche così, le interviste sarebbero state negate. Di fronte al crescente malumore dei presenti, l’agente avrebbe deciso di lasciare lo studio insieme alla sua assistita, continuando a urlare contro chiunque si trovasse davanti.

L’imitazione di Giulia Vecchio di Milly Carlucci

La puntata di Sognando… Ballando Con Le Stelle, ha riscosso un discreto successo. Giulia Vecchio, giovane attrice e imitatrice, ha contribuito a tale risultato grazie alla sua esilarante imitazione di Milly Carlucci, apprezzata sia in TV che sui social. E’ riuscita, infatti, ad imitarla in modo quasi impeccabile, mettendo in risalto tutte le sue movenze, la sua voce e il suo stile, senza mai sfociare nel volgare. Nonostante alcune polemiche per la parodia di Monica Setta, la sua performance ha conquistato il pubblico, diventando virale in poche ore.

