Mondiali Qatar 2022: gli USA sulla Rai diventano SUA

Dalle ore 20 italiane, oggi 21 novembre, sul campo dello stadio Ahmed bin Ali di Al Rayyan, si sta giocando Stati Uniti-Galles, la partita che chiude la prima giornata del Girone B dei Mondiali di calcio Qatar 2022. A trasmettere in chiaro e gratuitamente il match in Tv è la Rai, che ha acquistato i diritti della competizione.

Mentre la partita è ancora in corso, in molti hanno notato un particolare nella grafica: la squadra americana viene denominata dalla Tv pubblica con l’abbreviazione SUA (Stati Uniti d’America) e non con il classico e comune USA (United State of America).

Il popolo di Twitter si è scatenato con commenti sarcastici, "E viva lo sport, ehm, il diporto. #USAGalles Quello che ha deciso che la sigla italiana degli Stati Uniti d’America dovesse essere SUA dev’essere un genio visionario tipo Mozart". Altri, invece, fanno riferimento a una scelta politica di italianizzare i nomi stranieri: "Qualcuno aveva mai visto Sua al posto di Usa? Chiedo per un amico. Ps. Un errore? O un neologismo autarchico?", Il mio amico è curioso… SUA per USA 🇺🇸 no per favore Basta con i termini stranieri, è l’era dell’autarchica italica fierezza, quindi: Stati Uniti d’America".

Anche il Galles, a onor del vero, invece di Gal come riporta la grafica doveva essere WAL. E infatti, a circa metà partita la grafica viene corretta, e tutto torna alla normalità. Chi ha tanta memoria, certamente ricorderà altre gaffe ed errori da parte della Rai, come quando nel 2013 durante un amichevole tra Italia e Haiti, al momento di evidenziare la rete di Giaccherini, è apparsa sullo schermo la scritta esilarante Pepepepep 1, QuaQuauQuaQua 0.

