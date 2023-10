Greta si sfoga dopo le parole di Mirko al Grande Fratello: “Schifata da quello che vedo Cosa succede tra Mirko e Greta? Dopo l'ultima diretta del Grande fratello i rapporti si sono inaspriti, e un commento tattico di Greta a Vittorio accende il campanello d'allarme

Riccardo Greco Web Editor Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa. Linkedin

La coppia nata a Temptation Island con lei tentatrice e lui tentato, sta attraversando una crisi profonda. Tutto è cominciato quando Greta ha trovato un messaggio di lui indirizzato alla sua storica ex Perla, con la quale lui era entrato a Temptation. La gelosia ha da lì in poi preso il sopravvento, lui ha spiegato si trattasse di un messaggio di lavoro, ma quando Perla ha deciso di pubblicare il messaggio incriminato per chiudere la gogna mediatica, tutto sembrava, fuorché un contenuto di lavoro. Anche il confronto nella casa del Grande fratello dopo l’entrata di Mirko non ha aiutato, facendo nascere ancora più dubbi nella coppia. A spargere benzina sul fuoco ci ha poi pensato l’ultima puntata del reality, in cui Mirko ha commentato le ultime vicende che lo hanno riguardato, non senza una piccata risposta da parte di Greta.

Cosa è successo in puntata

La nuova diatriba nasce a causa di alcune frasi dette da Mirko Brunetti dopo la clip andata in onda nella puntata di prime time del Grande fratello di lunedì 30 ottobre. Durante la diretta il conduttore, Alfonso Signorini, ha subito colto l’occasione per mostrare un video che dimostrerebbe come ci siano molte donne nella casa del Gf interessante a Mirko. In particolar modo Anita e Rosy, nonostante il ragazzo sia diventato col tempo molto vicino ad Angelica. A quel punto Signorini ha voluto chiedere ai due maggiori dettagli sul loro rapporto, e Mirko ha confermato si tratti solo di una bella amicizia, soprattutto sapendo quanto lei ami il suo fidanzato Riccardo, che l’aspetta fuori dalla casa. A quel punto il conduttore ha tirato nuovamente in ballo la lettera di Perla, ma Mirko si è soffermato su come si sia chiusa la relazione con Greta: "Lei ha scaricato me, è passato un mese. Dentro di me non l’ho scaricata, mi aspettavo da parte sua maggior calore, più risposte. Ha fatto un post in cui dice che amo ancora Perla? Le fa comodo pensarla così perché non so più cosa devo dimostrarle. In questi mesi ho dimostrato tanto. Quello che ho detto di Perla è che è una bellissima storia che però ha avuto una fine come tante storie". In realtà gli autori sono stati un po’ leggeri a riguardo, dal momento che Greta non ha fatto nessun post a riguardo, ma solo commentato un post altri con un messaggio. Nonostante questo, Greta si è arrabbiata, ma non con gli autori, ma con lo stesso Mirko.

La risposta pungente di Greta

La giovane non avrebbe affatto apprezzato le parole dell’ex (o attuale? Non è molto chiara la cosa neanche a loro) ragazzo, tanto da prendere in mano il telefono per commentare quanto visto in puntata. Greta ha infatti pubblicato una storia in cui dice: "Mi chiedete di commentare, ma non commenterò mai più niente. Lo schifo si commenta da solo", e poi si sofferma a fare i complimenti a Vittorio Menozzi per la sua dolcezza. Dopo poco però la storia è stata velocemente rimossa, ma non abbastanza in fretta, sostituendo la storia precedente con un più morbido "Le delusioni aprono gli occhi e chiudono il cuore". Questo commento segnala chiusura definitiva di Greta nei confronti di Mirko? Probabilmente no.

Potrebbe interessarti anche