Mirko Brunetti ufficializza la nuova fidanzata: Perla Vatiero reagisce così (e il web s'arrabbia) Brunetti mostra su Instagram Silvia Ghio, la modella che ha rimpiazzato Perla nel suo cuore. Sul web valanga di critiche dai fan.

Fan di Perla Vatiero furiosi con Mirko Brunetti, ex fidanzato della vincitrice del Grande Fratello 2023/24, che insieme alla influencer salernitana ha tenuto banco lo scorso anno prima a Temptation Island e poi nella Casa del reality di Canale 5. A distanza di quasi un anno dalla rottura con Perla, Mirko in queste ore ha ufficializzato sui social la sua nuova fidanzata. Una mossa poco apprezzata dai ‘Perletti’’, ovvero la fanbase che ha sempre sostenuto l’amore composta da Brunetti e la Vetiero.

Mirko Brunetti e la nuova fidanzata Silvia Ghio

Mirko e Perla non sono più una coppia dallo scorso agosto, pochi mesi dopo il ritorno di fiamma vissuto nella Casa del Grande Fratello che contribui alla vittoria del reality della 27enne di Salerno (battendo in finale Beatrice Luzzi). Da allora, entrambi sono stati accostati a diversi filrt, mai confermati dai diretti interessati, ma stavolta nella vita di Mirko c’è stata una svolta sentimentale. L’imprenditore toscano, che in questi mesi sta tentando di costruire la sua carriera da attore, ha infatti rotto gli indugi e presentato sui social la sua nuova fidanzata. Si tratta di Silvia Ghio, aspirante attrice di Novi Ligure nonché prefinalista a Miss Italia 2024. Il loro flirt non è nuovo alle cronache del gossip, poiché se n’era già parlato lo scorso gennaio, ma poche ore fa Mirko ha rotto gli indugi presentando ai suoi fan su Instagram la ragazza, pubblicandone una foto.

Grande Fratello, Mirko fidanzato: la reazione di Perla Vatiero (e del web)

E Perla? Come ha preso la nuova frequentazione del suo ex Mirko? L’affascinante salernitana quando è esploso per la prima volta il gossip della nuova fidanzata di Brunetti ha avuto una reazione ‘sospetta’. Pur non parlandone apertamente, infatti, ha piazzato sul suo profilo Instagram un video motivazionale dai contenuti abbastanza pungenti: "La vita è fatta sicuramente di condivisione, di amore, ma di base è un atto solitario – recita il filmato – Perciò devi essere tu pronto, in quel determinato momento, a prendere la decisione migliore per te (…). Ad oggi vedo un sacco di miei coetanei disposti ad abbassare i loro standard pur di impiegare continuamente il loro tempo. Forse per paura di stare davvero da soli con se stessi (…)".

Non è dato sapere se (come sembra) le parole in questione fossero una frecciata indirizzata a Brunetti o una semplice riflessione generale sulla vita. Fatto sta che il mondo dei sostenitori dei ‘Perletti’ sembra aver scelto il ‘campo’ in cui schierarsi. Sul web, infatti, dopo l’ufficializzazione dell’amore tra Mirko e Silvia Ghio abbondano post di fan che se la prendono con l’ex gieffino. "Questo è quello che per mesi davanti a Tutta Italia ha decantato amore viscerale, incondizionato verso Perla e solo dopo 2 mesi dalla rottura già è fidanzato e convive con questa. Non lo augurerei neanche al mio peggior nemico", si legge in un post su ‘X’. "Non c’è bisogno di nessuna descrizione. Fa già ridere così", scrive una fan di Perla in calce alla foto postata da Brunetti in cui appare la sua nuova fidanzata. E qualcuno chiosa con un pensiero drastico su quelli che erano i reali sentimenti di Mirko per Perla: "Signorini aveva pienamente ragione, non era amore,solo interesse, hype, visibilità… l’amore non si rimpiazza come se nulla fosse, non esistono tasti on/off per chi ama davvero e viste le tempistiche posso dire a perla che ha scansato un fosso enorme!".

