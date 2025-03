Mirko Brunetti chiarisce i dettagli sulla storia con la fidanzata Silvia Ghio Dopo la rottura con Perla, Mirko Brunetti racconta come è nata la sua storia con la fidanzata Silvia Ghio, conosciuta in accademia.

Dopo mesi al centro dell’attenzione per la sua turbolenta storia con Perla Vatiero, Mirko Brunetti torna a far parlare di sé, questa volta per la sua nuova fidanzata. Il giovane volto noto della TV, divenuto popolare prima con Temptation Island e poi con il Grande Fratello, ha deciso di rompere il silenzio e chiarire i dettagli della sua frequentazione con Silvia Ghio, ex semifinalista di Miss Italia. La nuova coppia ha attirato l’attenzione dei fan, alimentando curiosità e, in alcuni casi, critiche. Mirko ha quindi scelto di affrontare apertamente il tema, raccontando com’è nata la relazione e rispondendo a chi lo accusa di aver voltato pagina troppo in fretta.

Mirko Brunetti chiarisce sulla sua nuova fidanzata

Mirko Brunetti è tornato a parlare pubblicamente della sua vita sentimentale. Dopo la fine della sua relazione con Perla Vatiero, che aveva fatto sognare il pubblico durante il Grande Fratello, l’ex gieffino ha confermato di avere una nuova compagna: Silvia Ghio. I due si sono conosciuti durante il primo giorno dell’Accademia di recitazione che entrambi frequentano a Roma.

Il gossip sulla loro frequentazione si era già diffuso da qualche settimana, alimentato da alcune foto e interazioni social. Tuttavia, è stato Mirko a rendere ufficiale il rapporto, condividendo una storia su Instagram in cui appariva uno scatto di Silvia mentre osservava un tramonto. Un gesto romantico che, però, non è stato ben accolto da tutti.

Molti fan, ancora legati all’idea della coppia Mirko-Perla, hanno manifestato perplessità sui tempi rapidi con cui l’ex concorrente del reality ha voltato pagina. Proprio per questo motivo, Brunetti ha scelto di rispondere ad alcune domande dei follower, chiarendo che la conoscenza con Silvia è avvenuta dopo la rottura con Perla e smentendo ogni ipotesi su una frequentazione parallela.

"Con Silvia ci siamo conosciuti il primo giorno di Accademia," ha spiegato Mirko, sottolineando come il loro legame sia nato in modo naturale e spontaneo, all’interno di un nuovo percorso personale e professionale. A chi lo ha accusato di incoerenza, ha replicato: "Chi mi segue con affetto e stima sa che non ci sono spiegazioni da dare, ho sempre avuto un comportamento coerente".

Mirko ha poi colto l’occasione per condividere anche la sua emozione per un recente spettacolo teatrale cui ha preso parte, parlando con entusiasmo del percorso artistico intrapreso: "Il teatro è stata una bellissima scoperta. Voglio comunicare ai giovani quanto sia importante proteggerlo e viverlo, sia come spettatori che da attori".

Chi è Silvia Ghio

Silvia Ghio non è un volto completamente nuovo per chi segue il mondo dello spettacolo. Semifinalista a Miss Italia, la giovane ha coltivato nel tempo una forte passione per il mondo della recitazione. Proprio questa passione l’ha portata a Roma, dove frequenta l’Accademia di recitazione. È lì che ha incrociato il cammino di Mirko Brunetti. Solare, determinata e con il sogno di lavorare nel mondo dello spettacolo, Silvia sembra aver conquistato il cuore dell’ex gieffino e potremmo presto vederli insieme sul palco.

