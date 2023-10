Ascolti tv, Fabrizio Corona non riesce nell'impresa: De Girolamo non decolla, Fagnani la batte L'ex re dei paparazzi era certo di poter risollevare le sorti di Avanti popolo, ma così non è stato: nonostante l'ospitata, il programma si ferma al 4,3%.

Fabrizio Corona è ormai tornato ad essere sempre più presente in televisione: dopo la sua intervista a Belve, l’ex re dei paparazzi è già apparso a Domenica In, e ieri sera è stato ospite di Nunzia De Girolamo ad Avanti popolo. Un’ospitata, questa, che lui stesso aveva annunciato in pompa magna, promettendo scottanti rivelazioni sulla ormai nota vicenda del calcio scommesse. Proprio grazie a queste promesse, Corona era certo di poter risollevare – con la sua sola presenza – le sorti del programma di Rai 3, che la scorsa settimana non è partito nel migliore dei modi in fatto di ascolti. Ma così non è stato.

Fabrizio Corona ad Avanti popolo: è un flop

Nunzia De Girolamo ha debuttato la scorsa settimana, prendendo il posto che per anni è stato di Bianca Berlinguer. E proprio la concorrenza di quest’ultima e delle altre reti aveva portato Avanti popolo ad un vero e proprio flop, fermandosi al 3,6% di share per la prima puntata. Nella seconda, invece, Fabrizio Corona si era detto sicuro di poter dare una svolta al programma grazie alla sua ospitata, e di poter tranquillamente raggiungere il 15%. Mai previsione fu più sbagliata: nonostante la sua presenza (o forse proprio a causa di essa), la trasmissione di Nunzia De Girolamo non è riuscita nell’impresa, registrando il 4,3% di share e classificandosi ultima tra le reti principali. Non è bastata, dunque, la promessa di Fabrizio Corona di particolari e novità scottanti sulla vicenda del calcio scommesse, che ha coinvolto grandi nomi del calcio italiano quali Fagioli, Tonali e Zaniolo. Sarà forse perché, dopo tante parole, l’ex re dei paparazzi si è limitato a lanciare accuse senza però fornire nemmeno una prova. Corona non ha dunque mantenuto la parola data, deludendo chi si aspettava di avere nuove notizie sulla vicenda.

Gli ascolti del 17 ottobre

A tenere banco nella serata del 17 settembre – e c’era da aspettarselo – la partita della nazionale italiana di calcio in onda su Rai 1, che ha tenuto incollati allo schermo 8,4 milioni di spettatori con il 37,9% di share. Secondo posto per Canale 5 con il film Ghost (10,6%), seguito da Le Iene su Italia 1 (7,2%). Su Rai 3, Nunzia De Girolamo è stata battuta da Francesca Fagnani, che con Belve su Rai 2 ha raggiunto il 6,1%, ma anche dalle altre trasmissioni di approfondimento. Su Rete 4 Bianca Berlinguer con È Sempre Cartabianca ha ottenuto il 5,7% di share, battuta da Giovanni Floris con DiMartedì su La7, che ha raggiunto il 6,4%.

