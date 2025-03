Ballando con le stelle, festa su Rai 1 con rivoluzione: Milly Carlucci rinuncia a 3 giudici (sorpresa Lucarelli) Per l’edizione speciale dello show in occasione dei 20 anni del programma, la padrona di casa starebbe pensando a uno stravolgimento: scopriamo di più.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Quest’anno, l’iconico show Ballando con le stelle festeggia i suoi primi 20 anni e, per l’occasione, Milly Carlucci darà vita a un’edizione speciale con quattro serate evento su Rai1 a partire dal prossimo 9 maggio. E se questo rappresenta di per sé già una grande novità, pare proprio che le sorprese non siano finite. Per questa edizione speciale, Milly avrebbe in serbo alcuni stravolgimenti che potrebbero cambiare tutto, a partire proprio dalla storica giuria dello show: scopriamo di più.

Ballando con le stelle, stravolgimenti nella storia giuria: chi ci sarà

Dalle ultime indiscrezioni fornite da TvBlog, Milly Carlucci starebbe pensando a una sorta di rivoluzione all’interno della giuria storica di Ballando con le stelle, per dare vita a un’edizione speciale un po’ diversa dal solito. Al momento, pare siano stati riconfermati solo due nomi: Carolyn Smith, la storica presidente della giuria, e Selvaggia Lucarelli, la giornalista dall’ironia pungente. Le sorti degli altri tre volti storici, ovvero Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e Fabio Canino sarebbero invece ancora in dubbio.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A questo si aggiungono i rumors secondo i quali Milly Carlucci e gli autori dello show starebbero pensando di coinvolgere volti nuovi per ‘svecchiare’ la giuria e avvicinare il programma a un pubblico più giovane. Allo stesso tempo, c’è chi ipotizza anche una sorta di giuria a rotazione, con tanto di ospiti speciali che potrebbero cambiare di puntata in puntata. Insomma, al momento queste rimangono ovviamente soltanto delle ipotesi, ma se davvero Milly dovesse decidere di non riconfermare Mariotto, Canino e Zazzaroni, gli affezionati al format originale potrebbero non apprezzare del tutto la scelta.

Ballando, edizione speciale per i 20 anni: cosa vedremo

E le novità non finiscono qui, la stessa Milly Carlucci ha infatti sottolineato che questa edizione speciale, vista in realtà come una sorta di grande festa, sarà assolutamente uno show all’altezza delle aspettative. In gara vedremo ballerini già professionisti del settore, probabilmente in coppia con alcuni maestri storici di Ballando con le stelle. Una sorta di grande ‘provino’ in diretta, dato che il vincitore verrà appunto promosso come nuovo maestro della prossima edizione standard dello show. Nel corso delle quattro serate evento sarebbe prevista anche la partecipazione di alcuni concorrenti storici del programma.

Ciò che si prospetta è uno show in piena regola, volto come sempre a intrattenere il pubblico con quel pizzico di competizione che rende tutto ancora più avvincente. Non rimane quindi che attendere per scoprire nel dettaglio quali saranno le grandi novità di questo speciale evento e, soprattutto, chi verrà riconfermato e chi dovremo invece salutare.

Potrebbe interessarti anche