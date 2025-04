Mickey Rourke al Grande Fratello, ma è ‘irriconoscibile’: esplode la polemica L’attore ed ex pugile statunitense è entrato nella Casa del Gf Vip britannico, ma i suoi primi giorni nella casa hanno fatto discutere a partire dal suo aspetto

Dai Hollywood al mondo dei reality show. Attore simbolo del cinema degli anni Ottanta e Novanta, Mickey Rourke ha deciso di accettare l’offerta (si parla di un cachet molto oneroso) di ITV e di prendere parte a Celebrity Big Brother, l’equivalente britannico del Grande Fratello Vip. La sua partecipazione sta già facendo parecchio discutere oltremanica, sia per le condizioni estetiche che per i primi comportamenti all’interno della casa dell’attore statunitense. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Mickey Rourke entra al GF Vip inglese, ma è ‘irriconoscibile’

Nella serata di ieri lunedì 7 aprile 2025 su ITV è ufficialmente iniziata la 24esima edizione di Celebrity Big Brother, il Grande Fratello Vip britannico, tornato in onda lo scorso anno dopo uno iato di oltre cinque anni. La produzione non ha badato a spese e si è assicurata nel cast anche un nome di spicco come quello di Mickey Rourke. L’attore statunitense – com’è noto – sta vivendo la prabola discendente della sua carriera e non lo sta facendo nel migliore di modi, arrivando ad accettare anche il reality show dopo una carriera costellata da grandi successi e cult cinematografici come Rusty il selvaggio, L’anno del dragone, 9 settimane e ½, Sin City e The Wrestler.

La sua partecipazione a Celebrity Big Brother ha fatto molto discutere a partire dal cachet (si parla di cifre molto alte per gli standard del programma), ma non solo. Al suo ingresso nella casa, infatti, i social si sono scatenati sulle condizioni fisiche dell’attore. Mickey Rourke è dovuto ricorrere spesso alla chirurgia estetica (di cui ha poi anche abusato) per la sua carriera da pugile. Occhi gonfi, nuova parrucca, viso scavato dagli abusi del passato; il pubblico non si è trattenuto nell’attaccare l’attore statunitense e il suo declino: "Sembra il nonno di Johnny Depp" si legge sui social.

I social contro Mickey Rourke al Celebrity Big Brother: "Sessista"

A pochi minuti dal suo ingresso ufficiale al GF Vip inglese, Mickey Rourke ha fatto discutere e indignato il pubblico anche per i suoi atteggiamenti. Il suo comportamento è infatti finito nel mirino degli appassionati: l’attore si è presentato in studio e ha iniziato a guardare la presentatrice AJ Odudu, fissandola con insistenza e in maniera ‘creepy’ secondo alcuni media britannici. Sui social c’è già chi chiede a gran voce la squalifica per comportamento sessista nei confronti della conduttrice: "Verrà cacciato tra pochi giorni. Totalmente inaccettabile".

