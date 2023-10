Michelle Hunziker, svelato il nuovo fidanzato: chi è l’osteopata che le ha rubato il cuore La conduttrice svizzera si starebbe frequentando con Alessandro Carollo, un celebre osteopata con fama da latin lover

Michelle Hunziker ha un nuovo amore. Pur non avendo ancora fatto un passo verso l’ufficializzazione del suo nuovo compagno, la showgirl svizzera è al centro del gossip a causa delle voci che la danno finalmente innamorata. In seguito alla separazione da Tomaso Trussardi e dopo aver avuto un brevissimo flirt con il chirurgo Giovanni Angiolini, l’ex moglie di Eros Ramazzotti per alcuni mesi si era dedicata completamente alla famiglia, scoprendo anche la gioia di diventare nonna per la prima volta del piccolo Cesare, il primogenito della figlia Aurora Ramazzotti e di Goffredo Cerza. Ora però Michelle ha anche un nuovo "lui" nella sua vita, la cui identità è stata appena svelata: ecco chi è.

Michelle Hunziker, svelato il nuovo compagno

A svelare la grande novità nella vita privata della conduttrice elvetica è stata Deianira Marzano, influencer campana nonché grande esperta di gossip, che proprio ieri aveva spifferato sui social: "Michelle Hunziker ha un nuovo amore. Si frequentano in tal senso da circa un anno, ma solo dopo le vacanze estive la coppia si è ufficializzata, come testimonia lo splendido anello che lei porta al dito".

Ma chi è il nuovo fidanzato di Michelle Hunziker? A completare lo scoop della Marzano dando un volto e un nome al misterioso mister X che ha rubato il cuore della conduttrice ci ha pensato questa mattina "Very Inutile People", una seguitissima pagina social dedicata al gossip.

Chi è Alessandro Carollo, osteopata ed ex di Elisabetta Gregoraci ed Elisabetta Canalis

Stando all’ultima rivelazione, il fortunato conquistatore di Michelle Hunziker è Alessandro Carollo. La soffiata, arrivata ai gestori della pagina web da una fonte diretta, sarebbe ulteriormente confermata da alcune recenti post sui social media dei diretti interessati. La showgirl svizzera ha recentemente condiviso immagini di una giornata trascorsa tra le vette montuose, guidando una splendida moto rossa. Stranamente, lo stesso scatto è stato postato anche dal suo nuovo compagno, presente nel gruppo di amici che ha accompagnato in gita la Hunziker.

Alessandro Carollo è un osteopata romano molto noto nella Capitale, dove frequenta da anni salotti esclusivi. E’ inoltre noto per essere l’osteopata dei vip, perché tantissime celebrità – da Belen a Paola Barale, da Renato Zero a Fabrizio Corona – si sono affidate alle sue competenze.

Inoltre, Carollo non è un volto totalmente sconosciuto alle cronache del gossip. In passato si infatti è costruito una solida fama di latin lover. Tra le sue conquiste celebri ci sarabbero anche Paola Barale, Elisabetta Gregoraci ed Elisabetta Canalis.

Potrebbe interessarti anche