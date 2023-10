Verissimo, nonna Michelle Hunziker: “Pazza di Cesare, lo vizio già!” Nonna Huntziker, ospite dell’amica Silvia Toffanin racconta il bellissimo momento di vita famigliare che sta vivendo dopo la nascita del nipotino

Nonna Michelle Hunziker non resiste al suo nipotino Cesare e già ora che è piccolissimo confessa che ha voglia di viziarlo, e spesso non segue le direttive della madre del piccolo, Aurora Ramazzotti quando il bebè, con sua somma gioia, viene affidato alle sue cure. A raccontarlo è la stessa showgirl svizzera ospite di Verissimo nella puntata di domenica 8 ottobre.

Nel salotto pomeridiano di Canale 5, la Hunziker, neo nonna, si presenta raggiante dall’amica Silvia Toffanin per un’intervista in cui, il grande protagonista è sicuramente lui: Cesare Augusto Cerza che nei suoi sei mesi di vita ha già fatto impazzire tutti quelli che lo circondano.

Alla domanda della conduttrice, "Che momento è della tua vita?", la showgirl svizzera risponde sprizzando gioia: "E’ una fase bellissima della mia vita. Ho passato un’estate in famiglia con Aurora, le bambine, Goffredo, il bebè, i cagnolini, è stato veramente molto molto bello. Un’estate molto inedita, molto nuova con al centro questa gioia pazzesca che è Cesare. E’ conteso da tutti e io devo stare attenta perché lo vizierò tantissimo".

Michelle adora il suo nipotino ed è al settimo cielo quando la figlia glielo affida, racconta infatti: " Quando Aury e Goffredo hanno bisogno ci sono ed è troppo bello dormire con Cesare, sentire tutti i suoi versetti tipici dei bebè. L’ultima volta per me con un bebè (la terzogenita Celeste figlia di Tomaso Trussardi ndr) è stata otto anni fa, per cui è passato un po’ di tempo".

Un entusiasmo pieno di amore che spinge la nonna a voler coccolare incessantemente il nipotino, tanto da essere cosciente del rischio di viziarlo, infatti racconta la Hunziker: "Io a Cesare glielo dico sempre: con la nonna farai tutte le cose che non fai con la mamma. Spero che Aurora non stia guardano la tv, però confesso che io già trasgredisco alle cose che mi vengono dette. Ne ho tirate su tre di figlie, se mi mandi il bebè io faccio a modo mio! Per esempio adesso c’è questa nuova moda del rumore bianco e io non lo metto. Però con me dorme tutta la notte! Aury tappati le orecchie!"

