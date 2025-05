Michelle Hunziker, panico in diretta tv: “Ha mangiato una mosca”, la reazione disgustata (e lo sfottò di Aurora) La conduttrice italo-svizzera è stata protagonista di un episodio esilarante (e spiacevole) nel corso di una trasmissione tedesca. Ecco che cosa le è successo in dettaglio.

Se l’è vista davvero brutta, Michelle Hunziker. Nel corso di una trasmissione tedesca, la conduttrice che di recente ha guidato l’Eurovision ha dovuto affrontare uno spiacevole imprevisto. In sostanza, come si evince da un video già diventato virale online, la Hunziker ha per sbaglio ingoiato un animaletto mentre era impegnata a parlare in diretta tv. Un episodio spiacevole, che però la presentatrice ha saputo superare con la solita ironia. Mentre la figlia Aurora Ramazzotti, divertita dalla ‘figuraccia’ di Michelle, si è presa bonariamente gioco della mamma sui social. Vediamo qui sotto tutti i particolari della storia.

Michelle Hunziker, lo spiacevole ‘incidente’ con la mosca in diretta tv

A forza di parlare può capitare. Anche se ci si trova in diretta, all’interno di una seguitissima trasmissione tv. E infatti è successo di recente a Michelle Hunziker, che senza volerlo ha ingoiato una mosca mentre era impegnata su "Wer Isses?", programma d’intrattenimento tedesco seguito da milioni di telespettatori. La conduttrice ricopre il ruolo di giurata, e in ogni nuova puntata si occupa di valutare i partecipanti. Ma in questo caso, il suo impeccabile lavoro è stato ‘disturbato’ da un evento davvero imprevisto.

Lo si vede benissimo nel video, che già circola in rete per l’ilarità generale dei fan. Nel filmato, infatti, Michelle Hunziker sta parlando tranquillamente. Quando senza preavviso una mosca le entra in bocca. Per un attimo Michelle non si rende conto di nulla. Prosegue come se niente fosse. Poi però arriva la realizzazione. La Hunziker capisce di avere ingoiato qualcosa – in quel momento non sa bene cosa – e allora inizia giustamente a tossire.

E insomma, dopo un attimo di panico e risate generali, Michelle si è ricomposta bevendo un sorso d’acqua. Poi ovviamente ha commentato l’incidente con la sua immancabile verve ironica.

L’intervento social (ironico) di Aurora Ramazzotti

Nel frattempo, nel giro di qualche ora, la clip di Michelle che ingoiava una mosca ha fatto il giro del web. Decine, se non centinaia, i commenti divertiti degli utenti. E le ricondivisioni del video sono schizzate alle stelle. Ma a sorprendere è stata soprattutto la reazione della figlia della Hunziker, Aurora Ramazzotti. Che senza un attimo di esitazione, con ironia simile a quella materna, ha fatto subito notare ai followers social l’accaduto. "Mia madre si è mangiata una mosca in TV", ha sentenziato Aurora. E così anche il pubblico italiano, che si era perso all’inizio questa chicca, è stato aggiornato sulla disavventura televisiva della povera (ma molto reattiva) Michelle Hunziker.

