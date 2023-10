Belen riappare sui social e svela: "Mi mancate". Come sta dopo i rumors preoccupanti Tutte le novità sullo stato di salute della showgirl argentina che dopo un lungo periodo di assenza dai social torna a rassicurare i suoi fan

Belen Rodriguez ha tenuto con il fiato sospeso i suoi fan, sparendo in modo misterioso dai social media poco prima del suo compleanno. Questo silenzio ha generato numerose speculazioni. Le prime indiscrezioni suggerivano che si fosse trasferita a Brescia per vivere con il suo compagno Elio Lorenzoni, lontano dai figli, lasciandoli con i nonni e il padre. Poi è emersa una notizia che ha suscitato preoccupazione tra i suoi followers. Recentemente, la showgirl è stata avvistata in una clinica privata a Padova, dove nel dicembre del 2021 ha dato alla luce la figlia Luna Marì.

Il post sui social di Belen e il suo stato di salute

"Mi mancate, mi siete mancati tanto" ha scritto la showgirl in una stories sul suo profilo Instagram.

Così ha tentato di rassicurare i suoi fan che dopo aver appreso del suo ricovero in clinica e soprattutto dopo la sua disdetta alla partecipazione al noto show televisivo, si sono allarmati. Solo qualche giorno fa, infatti, il conduttore si era lasciato scappare un augurio che non era passato inosservato: "Belen non sta bene, le auguro di riprendersi presto", aveva detto Alessandro Cattelan.

Il ritorno di Belen sui social è stato accoltissimo dai suoi fan, ma ha mantenuto il mistero sulle sue condizioni e sulla sua posizione attuale. Mentre si mostrava sorridente nelle sue Instagram Stories, ha evitato di rivelare dettagli sulla sua salute e sulla sua ubicazione. Questo gesto ha contribuito a mantenere un velo di incertezza sulla sua situazione.

Dove si trovano Santiago e Luna Marì?

Riguardo alle indiscrezioni dei giorni precedenti, è stato suggerito che Belen avesse lasciato i suoi figli a Milano sotto le cure della madre, Veronica Cozzani, mentre si trasferiva a Brescia per iniziare una nuova vita con il fidanzato Elio Lorenzoni. Sebbene queste notizie non siano state confermate ufficialmente, sembrano trovare conferma nelle pubblicazioni di Veronica, che è apparsa sui social come una nonna affettuosa mentre trascorreva del tempo con i bambini.

Il periodo attuale è complicato per Belen, caratterizzato dalla fine della sua relazione con Stefano De Martino, padre del suo primo figlio Santiago. I due si sono separati per la terza volta, aggiungendo ulteriori capitoli a un tira e molla che va avanti da anni. Inoltre, la showgirl ha affrontato turbolenze nella sua carriera, perdendo due conduzioni televisive in una sola stagione: "Tu si que vales" e "Le Iene," entrambe su Canale 5. Questi cambiamenti sono avvenuti in parallelo con le modifiche apportate da Pier Silvio Berlusconi all’interno di Mediaset.

