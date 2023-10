Michelle Hunziker, nuovo amore all’orizzonte (con tanto di anello) Secondo alcune recenti indiscrezioni, la bella conduttrice avrebbe ufficializzato da poco la relazione con un uomo che frequenta già da un anno.

Dopo mesi a parlare di Michelle Hunziker come giovanissima nonna del piccolo Cesare Augusto, primogenito della figlia Aurora Ramazzotti, ora la bella conduttrice svizzera si trova al centro del gossip per un motivo ben diverso: pare che Michelle abbia ritrovato l’amore, e che abbia da poco ufficializzato la relazione con il nuovo compagno che frequenterebbe in realtà già da un anno. Vediamo meglio l’indiscrezione.

Michelle Hunziker ritrova l’amore: l’indiscrezione

Nei mesi scorsi, dopo l’ufficiale separazione da Tomaso Trussardi, Michelle Hunziker aveva ribadito più volte di avere il cuore libero, e di non cercare un nuovo compagno lasciando al destino la possibilità di farle trovare o meno un nuovo amore al momento giusto. Il tutto sottolineando sempre come il suo cuore fosse già pieno d’affetto grazie alla famiglia e all’arrivo del piccolo Cesare.

Ma ora, pare che il destino abbia serbato per la conduttrice l’arrivo di un nuovo compagno, tenuto nascosto per oltre un anno e ora ufficializzato anche uno splendido anello al dito. A rivelare l’indiscrezione è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano dopo aver ricevuto alcune segnalazioni in merito.

"Ti confermo quanto letto nell’altro messaggio, ormai lo sanno tutti. La signora Hunziker ha un nuovo compagno – afferma un utente anonimo in una mail indirizzata alla Marzano – Si frequentano in tal senso da circa un anno ma solo dopo le vacanze estive la coppia si è ufficializzata, come testimonia l’anello che lei porta al dito".

Nuovo amore e nuovo anello per Michelle Hunziker: rumors o realtà?

Davanti a queste indiscrezioni è d’obbligo il condizionale, dato che al momento non c’è nulla di certo. A utilizzare cautela nel parlare di questo argomento è la stessa Marzano che, dopo aver pubblicato la mail sui propri profili social, ha scritto: "Se così fosse, siamo curiosi di sapere chi è il fortunato". Al momento, infatti, l’unica prova di questa nuova relazione sono proprio le segnalazioni fatte da questo utente.

Tra le foto pubblicate da Michelle non compare nemmeno l’anello di cui tanto si parla, così come da parte sua non sono ancora arrivate conferme o smentite. Per ora si tratta quindi di semplici voci non confermate o provate e per quanto, secondo la segnalazione, tutti sappiano già di questa ipotetica nuova relazione di Michelle, per il momento possiamo solo attendere qualche prova concreta in grado di confermare realmente la presenza di questo misterioso uomo.

La curiosità da parte dei fan è molta, ma in ogni caso aleggia nell’aria la speranza che questa notizia possa essere vera e la contentezza per l’ipotetica ritrovata serenità di Michelle anche in amore dopo l’enorme felicità data dall’arrivo del nipotino.

