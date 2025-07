Flavio Briatore, chi è la nuova “amica speciale” (famosissima) dell’imprenditore: l’indiscrezione Secondo gli ultimi rumors, l’ex marito di Elisabetta Gregoraci avrebbe un rapporto stretto con la speaker Michela Persico: scopriamo di più.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Aria di gossip attorno al noto imprenditore Flavio Briatore, nonché ex marito di Elisabetta Gregoraci dalla quale ha avuto il figlio Nathan Falco. Nelle ultime ore, il giornalista Gabriele Parpiglia ha riportato attraverso la sua newsletter Chicchi di gossip un retroscena che riguarderebbe proprio l’imprenditore e la sua nuova "amica speciale". Ecco di chi si tratta.

Chi è Michela Persico, "amica speciale" di Flavio Briatore

Da quanto riportato dal giornalista Gabriele Parpiglia, Flavio Briatore avrebbe conosciuto la giovane Michela Persico instaurando con lei un rapporto molto stretto, senza però specificare quale sia la natura esatta di questa relazione. Che tra i due vi sia semplicemente una bella amicizia o qualcosa in più (al momento non vi è alcuna certezza) ciò che sappiamo è che Michela Persico, classe 1991, è una conduttrice televisiva e giornalista originaria di Bergamo. Dopo gli esordi nelle radio locali, Michela è stata scelta da Nicola Savino come opinionista per la popolare trasmissione Quelli che il calcio e, ad oggi, lavora come speaker di Radio Number One.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Michela Persico è inoltre l’ex moglie del calciatore Daniele Rugani, con il quale cinque anni fa ha dato alla luce il figlio Tommaso. Da quanto riportato da Parpiglia, la donna avrebbe deciso di lasciare definitivamente il marito dopo essere stata tradita per due anni. La separazione, annunciata nel 2025 ad appena un anno dal matrimonio, sarebbe stata seguita dal noto avvocato Anna Maria Bernardini De Pace, specialista in divorzi molto conosciuta grazie anche alle sue apparizioni televisive. Ad oggi, sempre da quanto riportato dal giornalista, Michela sembrerebbe non volerne sapere più nulla dell’ex marito, mentre lui continuerebbe a fare carte false pur di riconquistarla.

Flavio Briatore e il fortissimo legame con Elisabetta Gregoraci

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci si sono separati nel 2017, ma il loro legame è rimasto profondo e molto solido, soprattutto per il bene del figlio Nathan Falco. Mentre Elisabetta ha intrapreso altre storie d’amore dopo la fine del matrimonio con Briatore, quest’ultimo non ha mai ufficializzato nessun’altra relazione dopo quella con la bella Elisabetta.

Nonostante il loro bellissimo rapporto, e il desiderio di tantissimi fan di poterli rivedere insieme un giorno, entrambi hanno ribadito spesso come tra loro non vi sia spazio per un ritorno di fiamma, ma che la volontà e il desiderio di rimanere comunque una grande famiglia c’è sempre, così come il bisogno di esserci l’uno per l’altra e sostenersi a vicenda. Ora la domanda è: cosa penserà una futura e ipotetica fiamma del buon Briatore di una figura così importante nella sua vita come quella dell’ex moglie? Chi vivrà, vedrà.

Potrebbe interessarti anche