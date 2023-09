È morto Michael Gambon: addio all'amatissimo Albus Silente di Harry Potter Nato a Dublino nel 1940, l'attore si è spento oggi - 28 settembre - in seguito alle complicazioni di una polmonite. L'annuncio è stato dato dalla famiglia.

Letizia Bonardi Web Content Editor Content Editor e aspirante giornalista, appassionata di arte e libri con un amore per la scrittura scoperto quasi per caso.

Si è spento oggi, 28 settembre, Michael Gambon. Celeberrimo attore irlandese, aveva alle spalle oltre cinquant’anni di carriera, durante la quale ha ottenuto innumerevoli successi. Nonostante abbia interpretato centinaia di ruolo diversi, grazie ai quali ha ricevuto alcuni importanti riconoscimenti, Gambon è ricordato soprattutto per aver prestato il volto ad Albus Silente, il famosissimo preside della scuola di magia e stregoneria di Hogwarts nei film della saga di Harry Potter.

Addio al celebre attore Michael Gambon

Nato a Dublino nel 1930, Michael Gambon si è spento oggi, all’età di 82 anni. A darne l’annuncio è stata la famiglia, tramite un comunicato diffuso dall’addetto stampa dell’attore. "Siamo devastati nell’annunciare la perdita di Sir Michael Gambon. Amatissimo marito e padre, Michael è morto pacificamente in ospedale con la moglie Anne e il figlio Fergus al suo capezzale", si legge nel comunicato. L’attore è morto in ospedale, in seguito ad alcune complicazioni legate ad un "attacco di polmonite", come riferito dalla stessa famiglia.

La carriera e il successo con Harry Potter

La carriera di Michael Gambon è stata lunga e costellata di successi. Basti pensare che, nella sua carriera più che cinquantennale, ha recitato in circa 70 film e altrettante produzioni televisive, oltre che in innumerevoli spettacoli teatrali. Tra i suoi ruoli più famosi ci sono certamente quello di Philip Marlow nella fortunata serie targata BBC The Singing Detective, andata in onda nel 1986 e per la quale ha ricevuto un British Academy Television Award, e quello del commissario Maigret nell’omonima serie televisiva del 1992. Ma è senza dubbio il ruolo di Albus Silente nella saga di Harry Potter ad averlo reso una vera e propria star mondiale. Con la sua barba lunga, i capelli candidi e il cappello a punta, il preside di Hogwarts ha conquistato milioni e milioni di fan in tutto il mondo, facendo di Michael Gambon un’icona del cinema amata da moltissime generazioni. L’attore ha ereditato questo ruolo da un’altra star irlandese, Richard Harris. Quest’ultimo ha interpretato Albus Silente nei primi due film della saga di Harry Potter: dopo la sua morte, avvenuta nel 2002 (poco prima dell’inizio delle riprese del terzo capitolo), il ruolo del preside di Hogwarts è stato affidato a Michael Gambon, che lo ha mantenuto fino all’ultimo film, Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2, uscito nel 2011.

Ma quello di Albus Silente non è, ovviamente, l’unico ruolo ad aver reso celebre Michael Gambon. Quest’ultimo è infatti stato una vera e propria leggenda del cinema, tanto nella sua Irlanda quanto in tutto il mondo. La sua è stata soprattutto una formazione teatrale: dopo aver studiato al National Theater, ha lavorato per il Royal National Theatre e la Royal Shakespeare Company. Il debutto sul grande schermo è invece arrivato alla fine degli anni ’70, anche se è nel decennio successivo che si afferma maggiormente con ruoli più importanti. Tra i suoi film più famosi ricordiamo, per esempio, Il cuoco, il ladro, sua moglie e l’amante di Peter Greenaway oppure Il mistero di Sleepy Hollow di Tim Burton. Nel 1998 Michael Gambon è stato insignito del titolo di Sir con il riconoscimento del cavalierato da parte della regina Elisabetta II.

