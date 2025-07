Harry Potter, la serie TV ha ufficialmente una Sala Grande e le prime foto spiazzano i fan Arrivano nuovi aggiornamenti sulla serie TV di Harry Potter: trapelano le prime immagini della ricostruzione della celebre Sala Grande di Hogwarts

La serie TV di Harry Potter è ormai una realtà. La celebre saga di film, che ha segnato intere generazioni, avrà una nuova trasposizione, e a quanto pare ancor più fedele ai libri di J. K. Rowling, e racconterà la magica storia attraverso volti diversi. Mentre continuano le polemiche su alcuni elementi del cast della serie, vanno avanti senza sosta i lavori per la costruzione dei vari set nei quali avranno luogo le riprese. Così, dopo i primi scatti che hanno immortalato la ricostruzione del Binario 9 e 3/4, trapelano anche le immagini della nuova Sala Grande di Hogwarts.

Harry Potter, costruita la Sala Grande della serie TV: com’è fatta

Grazie alle foto pubblicate dal sito di fan Wizarding World Direct, scopriamo oggi che sono in atto i lavori per la ricostruzione della Sala Grande che vedremo nella serie TV di Harry Potter. Purtroppo, dalle foto si intravede bene soltanto la porta della stanza più famosa del castello, che appare molto simile a quella vista nei film. La forma, così come i dettagli in rilievo, non si discostano troppo dall’originale, una scelta sicuramente voluta per accontentare anche i fan. Tra i commenti alle immagini, c’è chi infatti si dice speranzoso che questa scelta della produzione stia a significare che anche i set, oltre che storia e personaggi, saranno più affini al materiale originale.

La serie di Harry Potter tra polemiche e aspettative

La ricerca di aggiornamenti sulla serie TV dedicata al celebre mago è ormai spasmodica. Le aspettative, d’altronde, sono altissime e il confronto con il materiale originale è all’ordine del giorno. I puristi sperano in un prodotto che sia quanto più affine ai romanzi, a partire dalla caratterizzazione dei personaggi. Proprio questo punto ha creato qualche prima aspra polemica quando sono stati ufficializzati alcuni protagonisti del nuovo cast. A scatenare le critiche soprattutto la scelta di Paapa Essiedu come nuovo Severus Piton, per tanti troppo differente dalla descrizione originale del personaggio di Rowling. Ciò che è certo è che la serie TV di Harry Potter attirerà, nel corso dei prossimi mesi, nuove critiche e spaccature nei fan. Al contempo, l’attesa per la sua uscita è sempre più alta: questa, d’altronde, promette di raccontare tutto ciò che i film, per mancanza di spazio, non sono riusciti a fare, regalando anche nuove sfumature ai personaggi principali.

