Harry Potter, arriva la serie Tv ma le critiche sono già alle stelle: la paura dei fan Sette stagioni in tutto in arrivo tra poco ma il pubblico è diviso e teme che il cast non sarà mai all'altezza dei film.

La magia di Hogwarts sta per tornare con una nuova serie TV prodotta da HBO, destinata a ridefinire l’universo di Harry Potter. Le riprese dovrebbero iniziare a breve, nell’estate del 2025, con l’obiettivo di debuttare su Max (la piattaforma streaming di Warner Bros. Discovery) all’inizio del 2027. Sette le stagioni in tutto, tante quanti sono i libri, permettendo così una narrazione più ricca e sfumata rispetto ai film che tutti conosciamo.

Insomma, non sarà una cosa già vista, ma un modo per esplorare ancora di più l’universo Harry Potter e tutta la sua magia. E, mentre i cast è stato già ufficializzato, non mancano già le critiche. Il pubblico è già diviso tra chi teme che la serie non potrà mai eguagliare l’alchimia del cast originale e chi non vede l’ora di rivedere nuove sfumature di Harry. Scoprite tutto nel Video! Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

