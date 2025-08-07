Mercoledì 2, parte 2: quando esce su Netflix. Date, cast, dettagli sugli episodi e anticipazioni La seconda stagione della serie cult diretta da Tim Burton uscirà in due tornate, tra agosto e settembre. Ecco quando, e cosa ci aspetta negli ultimissimi episodi.

Il fenomeno Mercoledì Addams torna a scuotere l’estate 2025 di Netflix, pronto a ridefinire ancora una volta il teen drama noir con un mix irresistibile di mistero, ironia e atmosfere dark. Dopo il successo planetario della prima stagione, la serie scritta e prodotta da Tim Burton prepara una seconda ondata di caos, brividi e colpi di scena nella sinistra Nevermore Academy: nuovi volti, la solita Jenna Ortega e nemici inediti per una delle produzioni più attese dell’anno. Ma la nuova stagione non uscirà tutta in un colpo, bensì in due ‘tornate’. Ecco allora quando arriverà la seconda parte di Mercoledì 2. E cosa dobbiamo aspettarci.

Mercoledì 2, la nuova stagione al via su Netflix

A tre anni dalla stagione d’esordio, la nuova stagione di Mercoledì abbandona ogni esitazione e si tuffa in una trama più adulta, intensa e consapevole delle sue potenzialità pop e gotiche. La protagonista – una Jenna Ortega sempre più centrale nella regia, nella scrittura e nel carisma sullo schermo – è pronta a trasformare i corridoi della scuola per emarginati più famosa del mondo in un palcoscenico perfetto per indagini, inquietudini e ricerca d’identità.

La seconda stagione di Mercoledì, al via con la prima parte il 6 agosto 2025, si apre con l’eroina Addams pronta ad affrontare nuovi misteri e segreti sovrannaturali. Questa volta, la sceneggiatura mette l’accento su un mix di horror, introspezione e rapporti familiari, con dinamiche più complesse e alleanze impreviste. Mercoledì dovrà difendersi da uno stalker misterioso e sviscerare antiche verità legate al passato della sua famiglia. Il cast vede la conferma di volti amati (Catherine Zeta-Jones come Morticia, Luis Guzmán come Gomez, Emma Myers alias Enid, Joy Sunday nei panni di Bianca), ma anche l’arrivo super-ospiti come Steve Buscemi, Thandiwe Newton, Joanna Lumley e la popstar Lady Gaga nelle vesti di un’insegnante enigmatica.

Tim Burton dirige 4 degli 8 episodi, calcando la mano (ovviamente) sulle atmosfere gotiche, con una costruzione visiva ancora più raffinata e scelte di regia che strizzano l’occhio sia al classico horror che al grottesco-elegante. L’ambizione degli autori Alfred Gough e Miles Millar è chiara, cioè approfondire i personaggi e ampliare il mondo di Mercoledì, con sorprese e un nuovo equilibrio inatteso fra ironia nera e pathos.

Non stupisce poi la scelta di suddividere la stagione in due parti, che rientra nelle più ampie politiche di rilascio Netflix, già testate con Stranger Things e Bridgerton: un modo (piuttosto efficace) per alimentare il dibattito online e lasciare spazio ai cliffhanger tra una tranche della serie e l’altra.

Mercoledì 2, quando esce la parte 2 e cosa aspettarsi

La stagione 2 di Mercoledì è composta da 8 episodi totali. La Parte 1 – episodi 1-4 – è disponibile su Netflix dal 6 agosto 2025. Mentre la Parte 2 – episodi 5-8 – arriverà in streaming a partire da mercoledì 3 settembre 2025, esattamente alle ore 9 del mattino (ora italiana). Il rilascio è inoltre simultaneo in tutto il mondo.

Quanto a quello che ci attende negli ultimi episodi, si prospetta un crescendo di tensione, con minacce sempre più oscure all’interno della Nevermore, scontri con una figura predatrice proveniente dal passato e un confronto finale che metterà a dura prova il sangue freddo di Mercoledì. Stando alle anticipazioni trapelate finora, avverrà uno scontro tra la protagonista, la misteriosa insegnante interpretata da Lady Gaga, e una nuova ondata di creature paranormali nei sotterranei dell’Accademia.

Come nella migliore tradizione Netflix, sulla parte 2 è atteso un cliffhanger esplosivo che traghetterà direttamente verso la già annunciata terza stagione. Insomma, per chi è rimasto affezionato alla cupa ironia e al mix di ribellione e malinconia di Mercoledì Addams, l’appuntamento è solo rimandato di poche settimane: il gran finale della seconda stagione sarà disponibile dal 3 settembre in esclusiva su Netflix.

