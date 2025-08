Mercoledì 2, anticipazioni e recap della serie con Jenna Ortega: dal cambio di location al legame con Lady Gaga Nuovi misteri, atmosfere più cupe e un ruolo da produttrice per Jenna Ortega: la seconda stagione di Mercoledì promette svolte ancora più oscure.

La seconda stagione di Mercoledì, attesissima serie Netflix con Jenna Ortega, promette un’atmosfera ancora più dark, con nuovi misteri e creature soprannaturali in arrivo alla Nevermore Academy. Mercoledì sarà alle prese con una nuova minaccia che metterà in pericolo sia la scuola che i suoi amici, mentre il mistero attorno alla setta dei Morning Songs si infittisce. La giovane protagonista, sempre più cinica e determinata, dovrà anche affrontare nuove dinamiche familiari, incluso un possibile coinvolgimento più ampio della madre Morticia. Non mancheranno nuovi personaggi nel cast e risvolti più horror. Ortega, stavolta, è anche produttrice della stagione.

