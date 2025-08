E' ufficiale: Lady Gaga nel cast della serie Mercoledì con una sorpresa: il brano Dead Dance dalle sonorità cupe L’iconica cantante approderà nella seconda stagione della serie Netflix dando vita a un personaggio tutto nuovo (e non solo): scopriamo di più.

Dopo aver stregato il mondo con la sua prima stagione, la serie Mercoledì si prepara a tornare con un secondo capitolo ancora più sorprendente. Se il debutto della serie, incentrata sulla figura iconica di Mercoledì Addams, ha conquistato i telespettatori grazie all’atmosfera gotica, l’umorismo tagliente e soprattutto l’interpretazione magnetica di Jenna Ortega, la seconda stagione non può che puntare ancora più in alto con una new entry d’eccezione: Lady Gaga, che entra ufficialmente nel cast con un ruolo inedito e una grande sorpresa: scopriamo di più.

Mercoledì 2, Lady Gaga nel cast della serie: cosa farà

La popstar e attrice premio Oscar Lady Gaga interpreterà Rosaline Rotwood, la nuova e misteriosa insegnante della Nevermore Academy. Descritta come enigmatica, affascinante e leggermente inquietante, la nuova professoressa sarà una figura chiave negli eventi che scuoteranno l’accademia e non potrà che attirare l’attenzione e numerosi sospetti della protagonista. Il personaggio, cucito su misura per Lady Gaga, aggiungerà una nuova dimensione alla già ricca mitologia della serie, mescolando eleganza gotica e tensione emotiva in puro stile Tim Burton.

Lady Gaga, nuovo singolo per la serie Mercoledì

Ma un’ulteriore sorpresa arriverà anche sul fronte musicale: dopo il successo virale del suo brano Bloody Mary, riscoperto dal pubblico proprio grazie alla scena di ballo di Jenna Ortega nella prima stagione della serie, Lady Gaga ha deciso di comporre e pubblicare un brano inedito in occasione della seconda stagione. Prodotto da Andrew Watt e Cirkut, il singolo si intitola Dead Dance e presenta sonorità cupe, ipnotiche e tipiche della regina del dark-pop. Pensata per fondersi perfettamente con l’estetica gotica e il tono visionario dello show, secondo le indiscrezioni, la canzone accompagnerà una scena chiave della seconda stagione e diventerà il nuovo tormentone dark dell’autunno.

E ancora non finisce qui, perché i fan sono in fermento anche per un altro dettaglio che sta facendo letteralmente impazzire il web, ovvero l’ipotesi che Tim Burton possa dirigere il videoclip di Dead Dance. I rumors in merito a una loro eventuale collaborazione sono nati dopo che Lady Gaga e il regista sono stati avvistati insieme in Messico, più precisamente sull’inquietante e iconica Isola delle Bambole, una location che sembra uscita direttamente da un incubo gotico e dunque perfetta per le atmosfere del brano. Al momento su questo non ci sono certezze, ma le possibilità ci sono tutte.

Nell’attesa di ulteriori notizie, ricordiamo che la prima stagione della serie Mercoledì è disponibile in streaming su Netflix, mentre l’uscita della seconda stagione è prevista per il prossimo 3 settembre 2025 sempre sulla piattaforma streaming.

