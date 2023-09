Mentana spiazza Giletti in diretta radio: "Perché hai lasciato La7?", la sua risposta Il direttore del Tg La7 ha colto di sorpresa il conduttore con una domanda a bruciapelo: la sua risposta lascia presagire qualcosa per il futuro.

Nella mattinata di oggi – venerdì 29 settembre – Massimo Giletti è tornato su RTL 102.5 con la prima puntata stagionale del suo programma radiofonico, Giletti 102.5, un appuntamento settimanale nel quale il conduttore affronta tutti i temi più caldi della settimana. Il primo ospite di questa nuova stagione è stato Enrico Mentana, direttore del Tg La7, che durante la diretta ha spiazzato tutti, e in primis il padrone di casa, con una domanda inaspettata.

Enrico Mentana, la domanda a Massimo Giletti

Durante la prima puntata di Giletti 102.5, Massimo Giletti stava amabilmente chiacchierando al telefono con Enrico Mentana, con il quale si stava confrontando su alcuni argomenti di attualità. Improvvisamente, però, il direttore del telegiornale di La7 ha stupito tutti con una domanda schietta e inaspettata rivolta al conduttore: "Massimo, perché sei andato via la La7?". Una domanda a bruciapelo, che ha fatto calare il gelo nello studio della radio e ha gettato Giletti in un silenzio imbarazzato. Dopo qualche secondo, nel quale il conduttore ha mostrato un sorrisetto imbarazzato (che è stato notato dagli spettatori della radiovisione), ha replicato: "Vengo a dirtelo al Tg di La7". Per un momento, dunque, in molti hanno pensato che finalmente Massimo Giletti avrebbe dato una risposta alla domanda che tutti si pongono fin da questa primavera, quando Non è l’Arena è stato improvvisamente chiuso ed eliminato dai palinsesti della rete di Urbano Cairo. Una chiusura che è avvenuta senza alcuna spiegazione chiara, né da parte dell’editore né da parte del conduttore, e di cui si è a lungo parlato soprattutto nell’ambito di un’importante inchiesta portata avanti dalla Procura di Firenze riguardo le stragi di mafia degli anni ’90.

Il futuro di Massimo Giletti

Giletti non ha dunque colto l’occasione che Enrico Mentana gli ha offerto per dire finalmente la sua verità. Ma, ne siamo certi, il direttore del Tg La7 non mollerà così facilmente e, prima o poi, ospiterà l’ormai ex collega di rete nello studio del suo telegiornale per raccogliere la sua testimonianza. Nel frattempo, i PM di Firenze continuano ad indagare sul caso di cui lo stesso Giletti si stava occupando a Non è l’Arena – il coinvolgimento di Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri con la mafia – e che secondo la maggior parte delle persone è stato la causa della chiusura del programma. Dall’altra parte, Massimo Giletti sembra essere ancora in trattative con la Rai per il suo ritorno al servizio pubblico, presumibilmente con un nuovo programma di inchiesta.

