Meloni sceglie Vespa per il debutto in tv da premier: salta Amadeus La politica debutterà in televisione da Presidente del Consiglio in uno speciale Porta a Porta nell’access time di Rai 1, in onda mercoledì al posto di Soliti Ignoti

Fonte: RaiPlay

Bruno Vespa intervista Giorgia Meloni. L’accoppiata in video non è certo inedita: più volte in passato il decano dei giornalisti Rai ha ospitato nel suo salotto televisivo la leader di Fratelli d’Italia. Stavolta però l’evento – in arrivo su Rai 1 – sarà a suo modo una primizia, perché sarà la prima intervista in tv concessa dalla politica romana nel nuovo ruolo di Presidente del Consiglio.

L’anteprima arriva da Tvblog, che spiffera data e dettagli del nuovo scoop giornalistico segnato da Bruno Vespa. Lo speciale Porta a Porta con Giorgia Meloni troverà spazio nel palinsesto della prima rete mercoledì 21 dicembre, e per l’occasione – secondo l’indiscrezione lanciata dal sito – Viale Mazzini progetta uno slot inedito per le abitudini televisive di Vespa. Il faccia a faccia tra il giornalista e la neo-premier godrà infatti del palcoscenico più prestigioso della giornata televisiva, ovvero quello dell’access prime time. Si tratta della fascia oraria in cui Rai 1 ottiene ascolti più alti, che proprio di recente è tornata ad ospitare con continuità il game show Soliti ignoti, costretto a saltare diversi appuntamenti durante l’ultimo mese per lasciare spazio alle partite serali del Mondiale 2022 in Qatar.

Il prossimo mercoledì, Amadeus dovrà dunque passare il testimone a Bruno Vespa e al suo speciale Porta a Porta, che ospiterà Giorgia Meloni intorno alle ore 20:30, nella parentesi fra il Tg1 della sera ed il programma di prima serata, che nell’occasione sarà "Arnoldo Mondadori, i libri per cambiare il mondo", il film tv di Francesco Miccichè con protagonisti gli attori Michele Placido, Flavio Parenti e Valeria Cavalli.

