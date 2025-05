Meghan Markle denunciata per i suoi sali da bagno: "Ustioni dopo averli provati": la causa milionaria e la replica Una donna accusa la duchessa di averle provocato gravi ustioni dopo aver seguito una ricetta mostrata nel suo show. Ora Meghan rischia una causa da 10 milioni.

Doveva essere un momento di relax ispirato alla filosofia del benessere domestico tanto cara a Meghan Markle, e invece minaccia di trasformarsi in una battaglia legale milionaria tra Robin Patrick, una donna del Maryland che oggi minaccia una causa legale, e l’ex duchessa del Sussex. Tutto sarebbe nato da una ricetta per dei sali da bagno mostrata da Meghan in un episodio della serie With Love, Meghan, andato in onda su Netflix.

Meghan Markle e il guaio che potrebbe costarle caro

Robin Patrick ha raccontato di aver seguito passo dopo passo la preparazione suggerita dalla Markle: sale Epsom, sale rosa dell’Himalaya, olio di arnica e olio essenziale di lavanda. Nessuna indicazione precisa sulle dosi, solo un generico invito a versare "Un bel po'" di sale, senza alcun tipo di avvertimento sui possibili effetti collaterali. Questo ha apparentemente portato ad un risultato agghiacciante: lesioni cutanee, ulcere, dolore cronico e una battaglia legale pronta a esplodere:" Quando l’acqua ha raggiunto le gambe e i glutei ho sentito subito un bruciore insopportabile", ha raccontato la donna ai media. Ha tentato di uscire subito dalla vasca, ma ormai la pelle era già compromessa. Da allora, Robin sostiene di aver sviluppato vesciche e ferite che si rigenerano ogni giorno. Essendo diabetica e con un sistema immunitario debole, teme complicazioni ancora più serie. Per questo ha inviato una lettera legale a Meghan, alla Archwell Productions e a Netflix, chiedendo un risarcimento complessivo da 10 milioni di dollari, di cui almeno 75.000 per le spese mediche. L’accusa è chiara: non aver inserito avvertimenti o indicazioni precise sulla preparazione e l’uso dei sali da bagno, sottovalutando i rischi che simili ingredienti possono comportare per alcune persone. Una negligenza, secondo l’accusa, che deve essere ripagata.

La replica (durissima) dei legali di Meghan Markle

Dall’altra parte, la risposta degli avvocati dell’ex duchessa non si è fatta attendere. In una nota ufficiale, il team legale ha respinto ogni accusa: "I rischi dell’uso del sale di Epsom nei soggetti diabetici sono ben noti. Non c’è stata alcuna negligenza da parte di Meghan Markle, della produzione o di chiunque abbia partecipato alla realizzazione del programma". Non solo. I legali hanno anche sottolineato che la ricetta rientra nella libertà d’espressione tutelata dal Primo Emendamento, e che non può essere considerata un "pericolo chiaro e attuale" per il pubblico. Insomma, nessuna responsabilità da parte della duchessa e della produzione. Ma il caso intanto ovviamente, ha fatto rumore, e nella comunità beauty e life style americana non si parla d’altro. Non solo per la cifra astronomica chiesta come risarcimento, ma anche per le foto choc mostrate dalla donna, che documentano le gravi ferite sulle gambe. Un semplice momento di condivisione si è così trasformato nell’ennesimo dramma per Meghan, spesso nell’occhio del ciclone mediatico, e che adesso potrebbe veder sfumare le possibilità di una nuova stagione in collaborazione con Netflix.

Una nuova polemica per la Famiglia Reale inglese

Difficile dire come andrà a finire. Quel che è certo è che questa vicenda rischia di danneggiare non solo l’immagine pubblica dell’ex duchessa, ma anche la reputazione di Netflix e della Famiglia Reale inglese, legata a doppi filo alla vita di Markle per il matrimonio dell’influencer con il principe Harry. Chissà se Meghan riuscirà a far calmare le acque senza troppo clamore e la necessità di una battaglia legale. Non ci resta che attendere per scoprirlo.

