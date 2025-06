Meghan Markle prima di Harry: i segreti, le clausole, la carriera in Suits e il successo planetario Il percorso di Meghan Markle da Suits al possibile divorzio da Harry: le curiosità sulla serie (e non solo)

Prima di diventare Duchessa di Sussex, Meghan Markle era un volto familiare per milioni di spettatori grazie al suo ruolo in Suits, la popolare serie TV legale creata da Aaron Korsh. Per sette stagioni, dal 2011 al 2017, ha interpretato Rachel Zane, un personaggio che ha avuto un percorso significativo all’interno della trama e che l’ha resa una delle attrici più riconoscibili del panorama televisivo.

Chi è Rachel Zane: il personaggio interpretato dalla moglie di Harry, Meghan Markle, nella serie TV Suits

Rachel Zane inizia la serie come una brillante e ambiziosa paralegale presso lo studio legale Pearson Hardman (poi Pearson Specter Litt). Il suo sogno è diventare avvocato, ma una serie di vicissitudini la tengono bloccata nel ruolo di assistente. Sminuirla alla sola "ragazza carina dello studio" è però sbagliato: in Suits, Rachel si mostra intelligente, capace, meticolosa e dotata di un forte senso etico. La carriera, nella serie, è affiancata da un altro aspetto determinante per il suo personaggio: la storia d’amore con Mike Ross. Una relazione fatta di alti e bassi, anche di segreti, che ha avuto il merito di tenere incollati gli spettatori per anni. Ma non è tutto, perché non mancano aneddoti particolari sulla partecipazione di Meghan Markle alla serie Suits.

Dallo stile a una clausola particolare: sue curiosità su Rachel Zane

La prima curiosità riguarda lo stile di Rachel Zane, sofisticato ed elegante, spesso in linea proprio con il gusto personale dell’ex attrice, oggi duchessa. L’attrice aveva al tempo un blog di lifestyle, The Tig, su cui condivideva consigli su moda, cibo e viaggi, che rifletteva un’estetica molto simile a quella poi portata sul piccolo schermo dal suo personaggio. E a proposito di stile, alcuni tabloid hanno parlato di una presunta clausola nel suo contratto che le permetteva di non girare scene in cui il suo personaggio apparisse in situazioni eccessivamente sensuali. Un dettaglio, questo, emerso dopo il suo fidanzamento con il Principe Harry.

Non solo il divorzio con Harry, l’addio di Meghan Markle alla serie e dove vederla in streaming

Meghan Markle ha lasciato Suits al termine della settima stagione, con il suo ultimo episodio trasmesso nel 2018. Il motivo dell’addio? L’attrice aveva annunciato il suo fidanzamento ufficiale con il Principe Harry del Regno Unito (cosa che, è noto, cambierà drasticamente la sua vita). Oggi tutte e nove le stagioni di Suits (comprese, dunque, le sette con Meghan Markle) sono disponibili su Netflix e Now TV. E a proposito di piattaforme streaming, dopo il trasferimento negli Stati Uniti, Meghan Markle e il Principe Harry hanno firmato un accordo multimilionario con Netflix per produrre contenuti, inclusi documentari e serie. Negli ultimi mesi, con le crescenti voci su una possibile crisi matrimoniale tra la Duchessa di Sussex e il Principe Harry, si è diffusa l’indiscrezione secondo la quale Netflix potrebbe aver già blindato un’esclusiva per un eventuale documentario sul loro divorzio. Nulla, però, è stato al momento confermato.

