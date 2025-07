Can Yaman alla nuova fidanzata Sara Bluma: “Ti amo e ti sosterrò”, il messaggio dopo il post choc di lei La dj italo-algerina racconta su Instagram il suo momento personale delicato, ricevendo il sostegno del compagno Can Yaman e dei fan.

Sara Bluma, dj italo-algerina e nuova compagna dell’attore turco Can Yaman, ha condiviso su Instagram un post molto personale che ha suscitato grande emozione. La giovane artista, conosciuta anche come Sara Chichani, da qualche settimana è al centro dell’attenzione mediatica dopo la sua apparizione al fianco di Yaman sul red carpet dell’Italian Global Series Festival di Rimini.

Il racconto di Sara Bluma

Nel suo messaggio, la 30enne Sara Bluma ha voluto raccontare alcuni momenti delicati della sua vita: "Sono stata in silenzio per troppo tempo ora tocca a me dire la mia versione dei fatti e prendere un momento per chiarire la mia situazione. Non sono mai stata legalmente sposata. Ho avuto una relazione da cui è nato il mio bellissimo bambino, ma il nostro rapporto era già concluso prima di incontrare il mio attuale compagno. Mi sono sempre impegnata per provare a mantenere un buon rapporto con il padre per il bene del piccolo, che amo più di tutto in questo mondo".

Secondo quanto affermato dalla stessa artista, in passato "ho subito delle violenze fisiche e psicologiche e rischiavo di affrontarne di peggiori rimanendo in quella situazione". Si tratta di dichiarazioni della diretta interessata, per le quali non risultano al momento provvedimenti giudiziari definitivi né accuse formalizzate nei confronti di persone identificate.

Il messaggio di Can Yaman e il sostegno dei fan

Il post ha rapidamente superato i 10mila like, ricevendo migliaia di messaggi di sostegno. Tra questi anche quello di Can Yaman, che ha commentato: "Ti amo e farò di tutto per sostenerti", accompagnando la frase con tre cuoricini.

Tanti anche i fan che hanno voluto esprimerle vicinanza: "Ho visto mia madre più di una volta con il viso pieno di sangue come il tuo, lei non ha avuto il coraggio di dire basta. Sii forte, amore genera amore", scrive una follower. Un altro messaggio recita: "Cara Sara, mi spiace tanto che tu abbia dovuto affrontare tanto dolore, ti auguro di riuscire a eliminare gli ostacoli che ti separano dal tuo bambino e che questo amore che stai vivendo sia duraturo e ti renda ancora più forte". Molti utenti sottolineano il valore della sua testimonianza: "Sei meravigliosa e stupenda, grazie di averci reso partecipi del tuo vissuto, una donna non dovrebbe mai essere sfiorata neanche con un fiore… Vai avanti tesoro, lotta per il tuo bambino e rivivi la tua vita come vuoi, senza se e ma… Sei meravigliosa".

