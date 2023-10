Mediaset “accorcia” Pomeriggio 5, ma è un assist a Myrta Merlino: cosa succede Stando a un’indiscrezione lanciata da Dagospia, Canale 5 starebbe pensando di allungare di alcuni minuti la soap “La promessa”, per fare da traino al programma della giornalista.

Il Biscione torna in soccorso di Myrta Merlino. Dopo aver recentemente "blindato" la nuova conduttrice di "Pomeriggio 5", lodandola per gli ottimi risultati ottenuti, Mediaset ha deciso di premiare la giornalista ricorrendo a uno stratagemma decisamente ingegnoso. Pare infatti che i vertici di Canale 5 abbiano deciso di allungare di alcuni minuti la soap opera "La promessa", che precede "Pomeriggio 5" nel palinsesto. Lo scopo, secondo l’indiscrezione diffusa da Dagospia, sarebbe quello di dare un ulteriore traino al programma della Merlino in termini di share, dato che la fiction in questione sta ottenendo davvero ottimi risultati. Mentre gli ultimi dati sugli ascolti del programma della giornalista non sono esattamente entusiasmanti. Ecco i dettagli.

Myrta Merlino e l’assist di Mediaset al suo "Pomeriggio 5"

Mediaset le sta provando davvero tutte per tenere a galla "Pomeriggio 5". Dopo la cacciata clamorosa di Barbara D’Urso, Pier Silvio Berlusconi aveva puntato forte sull’esperienza e la professionalità di Myrta Merlino. L’intenzione era quella di mettersi alle spalle la "dimensione trash" del vecchio programma, per dare il via a un nuovo corso, più rigoroso e "pulito". E le premesse parevano anche buone.

Perché all’inizio di settembre il nuovo "Pomeriggio 5" di Myrta Merlino aveva prodotto davvero ottimi ascolti, facendo ben sperare. Ma con l’arrivo della concorrenza, e in particolare con l’inizio de "La vita in diretta" di Alberto Matano, lo share della trasmissione di Canale 5 aveva cominciato a calare vertiginosamente. Tanto che si erano diffusi rumors, alimentati soprattutto da Dagospia, su una possibile sostituzione in corsa della Merlino.

Tutto smentito, pochi giorni fa, dallo stesso direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri. Che con queste parole aveva blindato il futuro di Myrta: "Ottimo bilancio per il primo mese mese del nuovo Pomeriggio Cinque con Myrta Merlino. Dal debutto di lunedì 4 settembre a oggi è stato seguito da una media di 1.314.000 telespettatori che sfiora il 17% di share, e che sale al 19% sul target commerciale (15-64 anni), il più interessante per gli investitori pubblicitari".

Una recente indiscrezione di Dagospia sembra però mettere in discussione queste parole, testimoniando come Mediaset le stia tentando davvero tutte per dare una scossa allo show della Merlino. Pare infatti che i vertici del Biscione abbiano deciso di accorciare di cinque minuti il programma condotto da Myrta, allungando invece la durata della soap opera che precede "Pomeriggio 5". Così "La promessa" – che solo ieri ha ottenuto un ottimo 20.6% di share – potrebbe fungere da traino per la trasmissione di Myrta, portandosi dietro una bella fetta di telespettatori. Se confermata, sarebbe l’ennesima mossa "disperata" di Pier Silvio, che già aveva cancellato la striscia pomeridiana del Grande Fratello per far partire la Merlino prima de "La vita in diretta".

