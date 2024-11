Maurizio Cattelan, la sua 'Banana' vale 6 milioni di dollari: chi è l'artista ex di Victoria Cabello Carriera e vita privata di uno dei rappresentanti più celebri dell'arte contemporanea, conosciuto per le sue provocazioni e talento.

Quello di Maurizio Cattelan, e delle sue opere, è un umorismo che sfida le convenzioni sociali, il comune sentire e critica le istituzioni, facendo vacillare certezze, stereotipi e provocando perfino l’arte contemporanea stessa. Una delle sue opere più famose, e più chiacchierate, è ‘Comedian‘: una banana vera, attaccata a un muro bianco con del nastro adesivo, venduta poche ore fa per 6,2 milioni di dollari. Ad acquistare l’opera d’arte fruttariana è stato l’imprenditore cinese Justin Sun, fondatore della piattaforma di criptovalute "Tron", che l’ha presa all’asta indetta da Sotheby’s a New York. A dirla tutta, però, Sun non ha comprato materialmente l’opera ma, essendo questa deteriorabile, ha acquistato un certificato di autenticità che gli dà l’autorità di attaccare una banana (qualsiasi) al muro con dello scotch e chiamarla "Comedian". "Rappresenta un fenomeno culturale che collega il mondo dell’arte, dei meme e della comunità delle criptovalute", ha dichiarato l’imprenditore, annunciando che il celebre frutto non durerà a lungo: "Mangerò personalmente la banana come parte di questa esperienza artistica unica, onorando il suo posto sia nella storia dell’arte che nella cultura popolare".

Marizio Cattelan, chi è l’artista provocatore: età, carriera e vita privata

Maurizio Cattelan è nato a Padova nel 1960, ed è uno dei maggiori esponenti italiani dell’arte contemporanea. L’esordio espositivo risale al 1991, alla Galleria d’arte moderna di Bologna, dove presenta ‘Stadium’, un lunghissimo tavolo da calcio balilla da lui progettato per ospitare undici giocatori (umani) per lato. Tutte le sue opere sono un misto tra scultura e performance, sempre pronte a provocare e mettere in discussione società e cultura, suscitando per altro emozioni controverse nel pubblico, come quando, nel 2019 presentò al mondo l’ormai famosissima banana ‘Comedian‘, all’Art Basel di Miami Beach. Tra le sue opere più celebri anche un water funzionante in oro massiccio 18 carati, utilizzabile dai visitatori del Guggenheim Museum, dove era esposto, e ‘L.O.V.E.’ – sigla di Libertà, Odio, Vendetta, Eternità, una scultura monumentale sita in Piazza degli Affari, sede della Borsa di Milano. L’opera raffigura una mano intenta nel saluto fascista: tutte le dita sono mozzate, eccetto quello al centro, il che dà l’impressione stia facendo il gesto del dito medio. I suoi lavori sono tra i più quotati per un artista italiano vivente.

La vita privata di Maurizio Cattelan e l’amore con Victoria Cabello

Della vita privata di Maurizio Cattelan si sa veramente poco. L’unica relazione di cui si è a conoscenza è quella con Victoria Cabello. I due sono stati insieme anni dopo un grande lutto della conduttrice: il suo primo amore era morto a soli 20 anni e lei per molto tempo aveva chiuso il suo cuore. È stato proprio con l’artista che decise di rimettersi in gioco: "Lui guida malissimo, io invece da Dio, contrariamente a quello che si dice delle donne. Lui per girare abbassava il finestrino e tirava fuori il braccio; in autostrada stava in corsia di sorpasso a 80 all’ora e io cercavo di spiegargli che non era il caso – raccontava l’ex di Pechino Express a Verissimo -. Spesso e volentieri venivamo insultati, così abbiamo messo nel lunotto posteriore una mano che faceva il dito medio, una di quelle con la molla, per salutare quelli che ci mandavano a quel paese".

