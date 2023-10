Matrimonio in vista per Belen ed Elio: spuntano le fedi al dito Dopo alcuni mesi in cui ogni loro uscita faceva discutere, Belen ed Elio hanno deciso di vivere il loro amore liberamente, e un dettaglio fa agitare subito i fan

Sono ormai passate le settimane in cui Belen era misteriosamente sparita dai radar. Non sappiamo cosa abbia determinato il suo ritorno, ma ormai possiamo dire che l’imprenditrice non sembra avere più alcuna remora a condividere dettagli privati della sua vita, tra cui alcuni davvero molto importanti. Archiviata infatti la storia con il compagno storico Stefano De Martino, con quella che negli ultimi giorni è parsa una chiusura categoria da parte di entrambe le parti, la bella Belen si accompagna ormai come sempre al ricco imprenditore Elio Lorenzoni, arrivando a decidere anche di trasferirsi più vicina a lui. Una delle attività che preferiscono fare insieme sembra essere il trascorrere un po’ di relax in montagna, delle fughe d’amore che organizzano ormai da molte settimane. Ma le foto pubblicate stavolta lasciano trasparire un dettaglio non di poco conto, stupendo tutti i follower della conduttrice.

Belen a Elio: la dedica speciale e il post social

A darci nuovi dettagli sul loro ultimo viaggio e il consueto carosello che Belen pubblica ed ogni ritorno sulle Alpi, il post stavolta e accompagnato anche da una dolce dedica al suo Elio: "Me fui contigo", letteralmente "Sono partita con te". La showgirl si fa vedere quindi in vari scatti dalle atmosfere molto bucoliche: prima nell’orto a raccogliere verdure fresche e poi in cucina, per dedicarsi alla preparazione di qualche piatto. Ormai per i due piccioncini sembra che le cose non possano procedere meglio. E invece probabilmente si, perché alcuni scatti lasciano pensare che i due siano pronti per andare subito allo step successivo, senza passare dal Via.

I dettagli delle fedi

Tra le foto di paesaggi mozzafiato, ci sono due immagini in particolare che hanno scatenato molte speculazioni. In una di esse, Belen appare sorridente mentre si copre il viso con la mano, e in questa foto è visibile un anello al dito. Allo stesso modo, Belen ha condiviso uno scatto che ritrae la mano di Elio, anch’essa con un anello ben in vista. Sui social, gli utenti sono andati letteralmente in tilt e sono subito iniziate le prime ipotesi su cosa possano significare questi anelli. Addirittura, in tanti credono che Belen e Elio si siano sposati in segreto durante la fuga d’amore. Ma la cosa non può essere in realtà fattibile, e vi spieghiamo perché: nonostante Stefano e Belen non stiano più insieme, i due sono ancora tecnicamente sposati, la showgirl dunque non potrebbe ancora unirsi in matrimonio con un’altra persona. E da quanto sappiamo, nonostante le abbiano già avviate due volte nel corso delle precedenti rotture, i due ex non hanno ancora ufficializzato le pratiche del loro divorzio. Resta quindi più probabile l’ipotesi di un semplice reciproco impegno, suggellato dai due anelli, oppure una vera e propria promessa di matrimonio.

