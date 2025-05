Andrea Bocelli 30 - The Celebration, festa della musica su Canale 5 con le star di Hollywood: chi ci sarà stasera Andrea Bocelli, festeggia la sua lunga carriera con star internazionali. Tra gli ospiti al Teatro Del Silenzio anche Will Smith, Ed Sheeran e Johnny Depp.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Il tenore italiano più famoso al mondo, Andrea Bocelli, festeggia trent’anni di carriera e tutta Hollywood è pronta a omaggiarlo. Sabato, 24 maggio 2025, Canale 5 in prima serata, riproporrà la prima delle due grandi serate evento al Teatro del Silenzio di Lajatico, paese natale dell’artista. Tantissimi gli ospiti presenti allo spettacolo, intitolato Andrea Bocelli 30 – The Celebration, tra cui: Will Smith, Ed Sheeran, Johnny Depp, oltre ai figli Virginia e Matteo Bocelli. Non solo star della musica ma anche del cinema, saranno presenti in Toscana, per festeggiare uno dei pilasti della musica, la cui carriera ebbe inizio grazie e soprattutto al sostegno del grande Luciano Pavarotti. Vediamo insieme tutti i dettagli e le anticipazioni di questo mega-evento.

Andrea Bocelli 30 – The Celebration, anticipazioni e ospiti di stasera

Preparatevi a vedere una valanga di star internazionali sulla rete ammiraglia Mediaset. Il motivo? Ve lo spieghiamo subito. Sabato 24 maggio, in prima serata, Canale 5 (ri)trasmetterà Andrea Bocelli 30 – The Celebration, la prima di due serate evento per festeggiare i trent’anni di carriera del celebre tenore italiano. A condurre lo spettacolo, che si terrà nella città natale di Bocelli, ovvero, Lajatico (Teatro dei Silenzi), sarà Michelle Hunziker. Tra magia e incanto, l’artista si esibirà nei suoi brani più amati e conosciuti, e che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Tra questi: Vivo Per Lei, interpretato per la prima volta dal vivo con Giorgia, Dare to Live (Vivere) con Laura Pausini e Rimani Qui con Elisa.

Non mancheranno, inoltre, duetti con artisti di fama internazionale come Zucchero, Tiziano Ferro, Placido Domingo, José Carreras, Ed Sheeran, Giorgia, Elisa, Brian May, Shania Twain, Johnny Depp e altri, inclusi i suoi figli Virginia, Matteo e Amos. Lo spettacolo ripercorrerà la straordinaria carriera di Bocelli, celebrandolo come artista e uomo, in un racconto coinvolgente rivolto al grande pubblico. La produzione è curata da Friends TV per RTI, con la collaborazione di Veronica Berti per Almud, Francesco Pasquero per Maverick, Mercury Studio e Impact Production.

L’evento vanta la direzione artistica di Francisco Negrin, con coreografie firmate da Nathan Clarke. Ad accompagnare la serata, l’Orchestra Filarmonica Italiana sotto la direzione di Steven Mercurio e David Carreras, e la partecipazione del Nuovo Coro Lirico Romano.

Andrea Bocelli stasera è in replica o in diretta?

Il concerto in onda stasera è stato registrato presso Teatro del Silenzio di Lajatico, in provincia di Pisa, poco meno di un anno fa: precisamente il 15, il 17 e il 19 luglio 2024. Canale 5 ha già trasmesso l’evento in prima tv l’11 e il 18 dicembre dello stesso anno, conquistando rispettivamente il 16,4% e il 12,4% di share.

Quando e dove vedere Andrea Bocelli 30 – The Celebration

La prima serata evento verrà trasmessa nuovamente stasera, sabato 24 maggio 2025, su Canale 5, alle 21:20 circa. Sarà possibile seguirla anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity. Non perdetevi questo evento e godetevi lo spettacolo che celebra uno dei più grandi orgogli italiani.

