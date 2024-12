Martina Colombari e Alena Seredova, disavventure per colpa della fama: cos’è successo L'evento dell'anno non è sempre quello più imperdibile, e lo sanno bene le nostre beniamine, con le improbabili sfide affrontate nella pellicola di Vanzina

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Alla festa di inaugurazione del ristorante "L’Impero del Sushi", l’evento mondano dell’anno organizzato da Ilaria Della Rocchetta, la più famosa PR di Roma, partecipano celebrità internazionali, come la giovane attrice statunitense Julia Logan, ma anche una serie di invitati capitati quasi per caso. Molti degli incontri di quella sera si dovranno scontrare nei giorni a seguire con l’amara scoperta della verità. Tra questi troviamo ancora i personaggi interpretati dalle belle Martina Colombari e Alena Seredova, anch’essa schiacciate a loro modo dal peso della fama, seppur indiretto.

Vip va in onda su Cine 34 proprio stasera, alle 23:00. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Potrebbe interessarti anche