Kasia Smutniak in crisi, il figlio è nei guai: cos’è successo Tutti i dettagli sul film che fa riflettere sul tema dell'integrazione: dagli attori protagonisti, al progetto teatrale da cui trae ispirazione.

In una scuola elementare, durante l’ultima mattina prima delle vacanze natalizie, un bambino musulmano lancia una pietra che rompe una finestra e ferisce due bidelli. L’episodio scatena un acceso confronto tra il preside, alcuni insegnanti e i genitori del bambino, trasformando una banale punizione scolastica in un dibattito infuocato su religione, integrazione e pregiudizi. Il tutto si svolge in tempo reale, in una sola aula, dove emergono tensioni, ipocrisie e frustrazioni personali. Nella pellicola Kasia Smutniak interpreta la madre di Samir, una donna musulmana moderna e decisa, che cerca di difendere il figlio e la propria identità culturale in un contesto scolastico sempre più ostile e carico di incomprensioni.

La prima pietra va in onda stasera stessa, su Cine 34, alle 22:55.

