Mario Giordano, le lacrime in diretta tv: perché si è commosso da Del Debbio Il conduttore di “Fuori dal Coro”, ospite a “Dritto e Rovescio” su Rete 4, si è intenerito per un videomessaggio inviato dalla figlia, che presto diventerà mamma. Ecco i dettagli.

Attimi di vera commozione su Rete 4. Mario Giordano, il duro e puro conduttore di "Fuori dal Coro", si è sciolto come un bambino davanti alle telecamere del programma di Paolo Del Debbio "Dritto e Rovescio". Ospite in studio dall’amico, Giordano ha ricevuto una sorpresa inaspettata in diretta tv: un tenero videomessaggio inviato dalla figlia Alice, che tra pochi giorni diventerà mamma per la prima volta. Inevitabile allora il pianto commosso di Giordano, che poi ha ringraziato Del Debbio per il bellissimo gesto. Vediamo i dettagli.

Mario Giordano, la commozione in diretta tv

Ecco la reazione che non ti aspetti. Mario Giordano in lacrime (ma con il sorriso) davanti alle telecamere di Rete 4, dopo un’imboscata in piena regola lanciatagli dall’amico e collega Paolo Del Debbio. È successo durante la diretta del programma "Dritto e Rovescio", quando davanti agli occhi di Giordano è comparso il viso della figlia, Alice, che aveva registrato per lui un tenero videomessaggio.

"Caro papà", ha esordito la ragazza con un sorriso, "mi hanno chiesto di parlarti del nuovo ruolo che ti aspetta da qui a poche settimane, ossia quello di nonno. E sappi che questa volta la multa per aver utilizzato la parola ‘nonno’ la pagherà Paolo Del Debbio al posto mio". Solo poche parole, e già gli occhi di Mario Giordano tradivano una commozione difficile da trattenere. "Sentirmi chiamare Nonno Mario mi fa un certo effetto", ha poi spiegato il giornalista, "ho messo una cassetta a casa, si paga una multa di 100 euro ogni volta che si pronuncia la parola nonno".

Ma il messaggio di Alice non si è concluso qui. "Volevo solo dirti che non so bene come si faccia il genitore", ha proseguito la figlia di Giordano, "penso che lo imparerò strada facendo, ma tu e la mamma siete sicuramente l’esempio migliore che potessi desiderare". Poi è arrivata la battuta conclusiva, che ha dato al conduttore, già visibilmente commosso, il decisivo colpo di grazia. Perché anche se il papà della nascitura "si è già attrezzato per farla diventare una grande tifosa del Milan", ha detto Alice, "non vedo l’ora di ascoltare nonno Mario che le recita come ninna nanna la formazione del Grande Toro".

Il videomessaggio si è concluso con un applauso del pubblico in studio. Paolo Del Debbio ha sorriso, sornione. Mentre Giordano, gli occhi lucidi e lo sguardo illuminato, ha rimproverato il suo amico per il "colpo basso". "Mi vuoi far piangere tutte le volte che vengo qua", ha detto.

