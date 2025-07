Mare Fuori 6 incontra Doc - Nelle tue mani (ma non Luca Argentero): la novità sulla sesta stagione della fiction Rai Beniamino Catena, regista della fortunata fiction Rai approda al timone del serial ambientato nella IPM di Napoli, portando con sé un bagaglio di emozioni

Rai ha intenzione di dare una svolta decisa a una delle proprie fiction più amate e di successo. Arriva un cambio epocale per Mare Fuori 6, che non coinvolge solo la storia, ma anche chi occuperà il posto dietro alla macchina da presa, ereditato da Beniamino Catena. I fan di Doc – Nelle tue mani lo conoscono bene, essendo stato il regista della serie con Luca Argentero e colui che l’ha resa un successo di empatia, realismo e umanità. Catena rileverà Ludovico Di Martino, già regista di Mare Fuori 5 e di Skam Italia. Non si tratta della sola novità, però, perchè alcuni rumor vorrebbero la data di uscita di Mare fuori 6 anticipata al prossimo gennaio, battendo quindi sul tempo Sanremo 2026. Una mossa accompagnata anche dal rilascio immediato in digitale, strategia già sperimentata con le precedenti stagioni.

Per Mare fuori 6 arriva il regista di Doc

Beniamino Catena nasce nel 1968 e si laurea in storia del cinema all’Università di Bologna. Con un passato da autodidatta, ha all’attivo diverse serie tv e film importanti, come Rosy Abate, A un passo dal cielo e Io sono Vera (2020). Nel 2022 firma la stagione 2 di Doc – Nelle tue mani al fianco di Giacomo Martelli, donando alla serie una regia intensa, centrata sul rapporto medico-paziente, la narrazione post-pandemica e il senso di rinascita.

Con Mare fuori 6 il passaggio sarà naturale, dovendo trattare anche qui giovani in bilico, vite da ricucire, ferite aperte. La serie Rai vedrà anche un importante cambio di cast, con tre nuove stelle pronte a entrare nella IPM di Napoli portando con sé storie ancora sconosciute. Rimarrà con tutta probabilità centrale il rapporto tra Rosa Ricci (Maria Esposito) e Tommaso (Manuele Velo), con il destino del ragazzo ancora in bilico dopo la sparatoria al termine della stagione 5. La Rai comunque guarda già avanti, avendo confermato Mare Fuori 7. Un segnale forte, che racconta quanto questo racconto corale sia ormai diventato più di una fiction: è una voce generazionale. E ora, con la regia di Catena, quella voce potrebbe diventare più profonda, più umana, più potente.

Ricordiamo che tutti le stagioni di Mare Fuori e Doc – Nelle tue mani sono disponibili in streaming RaiPlay, il servizio gratuito della Rai.

